Kretschmann gibt Trossingen eine Chance

Seit rund zwei Monaten haben die Trossinger und die Menschen aus der Region sich ein zähes Ringen mit der Landesregierung um den Fortbestand der Musikhochschule geliefert. Nun gibt es erste Anzeichen dafür, dass dieser Kampf erfolgreich enden könnte. „Ich habe massenhaft Hoffnung“, sagt Elisabeth Gutjahr, Rektorin der Trossinger Musikhochschule, im Gespräch mit unserer Zeitung am Mittwoch.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Die Grünen) hat auf Vermittlung von Volker Kauder, dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, das Angebot unterbreitet, dass Trossingen sein eigenes Konzept für die Reform der Musikhochschulen erarbeiten solle.

„Ich habe mit Herrn Kretschmann gesprochen und er hat mir gesagt, dass er für alle Vorschläge offen sei, die die beiden Vorgaben, dass 500 Studienplätze im Land abgebaut werden müssen und die Qualität stimmen muss, beinhalten“, so Volker Kauder zur Trossinger Zeitung.

Das umstrittene Konzept zur Reform der Musikschulen von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) ist auch nach Ansicht von SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel in wesentlichen Punkten vom Tisch. „Wir gehen davon aus, dass Ministerin Bauer darauf verzichtet, ihr unabgestimmt entwickeltes Konzept als Grundlage der weiteren Diskussion heranzuziehen“, sagte er am Mittwoch in Stuttgart. Dies sei auch nötig, um die Lage zwischen den fünf Musikhochschulen wieder zu befrieden. Ohne eine konstruktive Haltung der Musikhochschulen untereinander sei keine Lösung zu erwarten.

Das Angebot Kretschmanns, ein eigenes Konzept zu entwickeln, nimmt Elisabeth Gutjahr ernst. Aber: „Ein solches Konzept kann ich natürlich nicht innerhalb von einer Woche aus dem Boden stampfen.“ Das neue Konzept dürfe jedoch nicht von Trossingen alleine erarbeitet werden, sondern müsse alle Musikhochschulen des Landes einbeziehen: „Ich möchte nicht, dass es eine Wiederholung der Geschichte gibt, wo jemand sich etwas ausdenkt und es anderen einfach überstülpt.“ Denn so sei der Konflikt zwischen Trossingen und Mannheim auf der einen Seite und den Standorten Karlsruhe, Freiburg und Stuttgart auf der anderen Seite überhaupt erst entstanden.

Elisabeth Gutjahr möchte, dass alle Beteiligten an dem Findungsprozess beteiligt werden und dadurch eine für alle tragbare Lösung gefunden werden könne. „Denn dass wir sparen müssen, das wissen wir. Auch wenn wir in Trossingen da schon eine gute Vorarbeit geleistet haben, sind wir bereit, an einem Konzept zusammen mit den anderen Hochschulen zu arbeiten.“

Als hinderlich könne sich das „verlorene Vertrauen“ zwischen den Führungsebenen der einzelnen Hochschulen erweisen, so Gutjahr. Die Idee, die beiden Standorte Mannheim und Trossingen zu Gunsten der drei anderen zu opfern, sei im Frühsommer im Alleingang von Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg beschlossen worden. Doch die Rektorin betont: „Ich kann über meinen Schatten springen.“ Um zu verhindern, dass der ein oder andere Standort wieder übervorteilt werden könnte, hofft die Trossinger Rektorin auf eine „neutrale Gesprächsmoderation“. Den Zeitplan dafür müsse die Politik vorgeben. Der nächste Schritt sei nun die Anhörung im Landtag, bei der über die derzeitigen Sparpläne diskutiert werden soll.

Rüdiger Nolte, Rektor der Freiburger Musikhochschule, die nach den Plänen des Wissenschaftsministeriums von den Kürzungen weitgehend verschont bliebe, bewertet die Diskussion in Teilen anders.

Frage des Niveaus

Nolte sieht die Schuld für die Eskalation im Juli bei den Hochschulen Mannheim und Trossingen: „Wir waren gegen Kürzungen. Erst als diese beiden behauptet haben, für sie wären finanzielle Einschnitte in Ordnung, haben wir gemeinsam mit Stuttgart und Karlsruhe unser Konzept vorgestellt.“ Die Trossinger Musikhochschule, die laut Rechnungshof am effizientesten arbeite, könne nicht Maßstab für die anderen Institute sein, so Nolte im Gespräch mit dieser Zeitung.

„Wir können nicht das Niveau aller auf das niedrigste im Land absenken“, sagt er. Qualitativ könne Trossingen in einigen Bereich nicht an die Mitbewerber heranreichen. Wie das Trossinger Modell in allen Bereichen eine Qualität gewährleisten wolle, die vergleichbar mit der in Freiburg sei, „erschließt sich mir nicht“, so Nolte.

Der Freiburger Rektor zeigt sich bei aller Skepsis aber gesprächsbereit: „Wenn Frau Gutjahr ein Konzept vorlegt, mit dem wir alle leben können, freu ich mich natürlich.“ Jedoch sehe er keine andere Möglichkeit als eben die Akademie-Idee, die Trossingen um seinen Vollhochschulstatus bringen würde.

Auch wenn noch ein weite Strecke zu bewältigen sei, so hätten ihn die geänderten Vorzeichen aus Stuttgart zuversichtlich gestimmt, so Bürgermeister Clemens Maier: „Wir stehen jetzt auf jeden Fall besser da als ganz zu Beginn der Diskussion.“ Denn nun habe Trossingen eine neue Chance bekommen. „Und wenn das ganze Verfahren von vorne beginnt und man sich die objektiven Fakten ansieht, dann kann die Landesregierung den Plan des Wissenschaftsministeriums gar nicht durchsetzen“, ist er überzeugt.

Mut gemacht hat dem Stadtoberhaupt auch eine Äußerung des stellvertretenden Ministerspräsidenten Nils Schmid, dahingehend, dass das Fach Schulmusik in Trossingen bleiben solle. „Und damit hätten wir ein breites Ausbildungsangebot und eben auch die jungen Menschen, die als Dirigenten in Vereinen oder als Musiklehrer unserer Region so gut tun“, so Maier. Die vom Wissenschaftsministerium propagierte Akademielösung sei damit hoffentlich hinfällig.

Etwas zurückhaltender schätzt CDU-MdL Guido Wolf die Lage ein: Er sieht zwar „keine Entwarnung“ aber einen „Etappensieg“ in den Äußerungen der Landesregierung. Er warnt zur Vorsicht: „Diese Perspektive muss allerdings die Bundestagswahl überleben und darf nicht als pure Wahlkampftaktik versiegen.“