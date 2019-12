Kreative Hilfe für Straßenkinder

Seit 2016 berichtet unsere Zeitung über das Hilfprojekt Creabuntu in Namibia. Die gebürtige Trossingerin Elke Reinauer hat es aufgebaut und hilft dort bedürftigen Kindern im Township Katutura, das zur namibischen Hauptstadt Windhoek gehört.

„Manchmal fragen die Leute, warum ich nicht in Deutschland helfe, schließlich gibt es hier auch arme Menschen“, berichtet sie. „Ich sage dann, dass mir Namibia am Herzen liegt, seitdem ich das erste Mal dorthin reiste, um für eine deutsche Zeitung vor Ort zu arbeiten.“ Schließlich war das Land einmal deutsche Kolonie, und sie finde, deswegen kann man sich dort auch engagieren und Kindern helfen, denen es nicht gut geht.“

Elke Reinauer trifft bei ihren Aufenthalten vor Ort auf Kinder und Jugendliche, die unter HIV, mangelnder Bildung, Arbeitslosigkeit und dem Kreislauf von Armut und Kriminalität leiden. Während die wohlhabenden Menschen in der Hauptstadt Windhoek hinter Stacheldraht und Elektrozäunen ein gutes Leben führen, sich aber sehr wohl vor der Kriminalität fürchten müssen, haben die Kinder meistens nur eine Mahlzeit am Tag – Maisbrei. So Reinauers Beobachtungen.

Im Sommer erreichte Reinauer ein Hilferuf von Susanne Hoff, einer in Namibia lebenden Deutschen, die im „Hope Village“, einem Waisenhaus im Township Katutura, ehrenamtlich hilft. Sie schlug vor, Creabuntu auch mal im Waisenhaus in Katutura anzubieten. Elke Reinauers Projekt Creabuntu führte Workshops in Theater und bildender Kunst schon an verschiedenen Orten in Katutura durch. Creabuntu ist ein in Namibia eingetragener Verein, in dem auch eine lokale Suppenküche Mitglied ist. Für die Küche und die geplante Kunstschule sucht der Verein schon seit fast zwei Jahren ein Grundstück. Denn weder die Suppenküche, noch Creabuntu haben einen festen Ort. Die Suppenküche, deren Leiter Samuel Kapepo ist, kocht zwei Mal die Woche in einem Gemeindezentrum. Reinauer führt die Workshops an verschiedenen Orten in Katutura durch.

„Die Suche gestaltete sich schwieriger als gedacht“, berichtet sie. Entweder müsse man erst ermitteln, wem ein Grundstück gehöre und diese Suche dauere an, oder man renne von Behörde zu Behörde, um Formulare auszufüllen und Unterlagen für eine Bewerbung abzugeben.

Vor einem Jahr hatte sich der Verein für ein städtisches Grundstück beworben und wurde immer wieder vertröstet, da sich die Verwaltung noch nicht für einen Bewerber entschieden habe, so die Trossingerin. Nun endlich sei ein Licht am Horizont: Elke Reinauer wird sich ein Grundstück anschauen. Ein Vereinskollege habe dieses schon im Oktober besichtigt und für gut befunden, berichtet sie. Dies könnte das Stück Land sein, auf dem der Verein die Suppenküche mit Nachmittagsbetreuung bauen möchte.

Viel Unterstützung erhielt Creabuntu außerdem von Spendern aus Trossingen und Umgebung. Darüber freut sich Reinauer sehr. Von dem Geld wird sie für die Kinder im Waisenhaus Hygieneartikel und Schulhefte kaufen. Außerdem Lebensmittel und Materialien für die Workshops. Auch im Kleinen könne man viel bewirken, weiß Reinauer. In diesem Jahr könne sie aus beruflichen Gründen leider nur vier Wochen im Projekt verbringen. Doch es gehe stetig weiter. In Namibia brauche man einfach Geduld.

Seit der Gründung des Vereins 2016 habe sich schon allerhand getan. Ein Netzwerk aus Helfern und Spendern sei entstanden und die Kooperation mit der Suppenküche und Samuel Kapepo, dem Mann vor Ort, habe sich gut entwickelt.