Kreative erhalten Impulse für ihre Arbeit

Nicht nur in Großstädten, auch im ländlichen Raum gibt es immer mehr Unternehmen und Freiberufler, die als Musiker und Architekten, als Künstler oder Designer, im Werbemarkt, der Filmwirtschaft oder dem Buchmarkt – kurz in der Kultur- und Kreativwirtschaft tätig sind. An sie richtet sich die Veranstaltung „Kreativ arbeiten. Mit Perspektive“, zu der das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes gemeinsam mit der Stadt Trossingen auf Donnerstag, 24. Januar, von 16 bis 20.30 Uhr ins Kesselhaus, Hans-Lenz-Straße 14, einlädt.

Im Mittelpunkt des langen Abends steht ein „Impulsraum“, das heißt ein Workshop „Bunte Landschaften versus graue Städte – Potenziale für kreative Regionen?“, bei dem regionale und überregionale Experten anhand von Beispielen zeigen werden, wie kreative Potenziale in ländlichen Regionen gefördert werden können. Die Teilnehmer sind ausdrücklich dazu eingeladen, sich mit eigenen Beiträgen an der Diskussion zu beteiligen.

Zu den Gästen gehört Nik Brack, der mit seinem Design-Unternehmen maigrau als ein „Kultur und Kreativpilot Deutschland 2011“ ausgezeichnet wurde. Außerdem kommen im Workshop zu Wort: der Kulturbeauftrage der Stadt Trossingen, Kabarettist, Produzent und Autor Frank Golischewski; die freie Architektin Claudia Muntschick aus Dresden sowie Klaus Stetter, Geschäftsführer der Hohner Musikinstrumente GmbH & Co. KG, Trossingen. Moderatorin ist Bianca Poppe, regionale Ansprechpartnerin Baden-Württemberg des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes.

Veranstaltung greift Erfahrungen auf

Das Kompetenzzentrum gibt Kreativen und in der Kulturwirtschaft tätigen Unternehmen und Freiberuflern eine Plattform auf Bundesebene, mit deren Hilfe sie sich informieren und vernetzen sowie ihre besonderen Bedürfnisse einbringen können. Aufgrund des großen Interesses an den bundesweiten Regionalkonferenzen, die 2010 stattfanden, so heißt es in der Einladung der Initiative Kultur- & Kreativwirtschaft der Bundesregierung, würden die dort diskutierten Inhalte seit Herbst 2011 in einer Veranstaltungsreihe aufgegriffen.

Grußworte sprechen Ernst Burgbacher MdB, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Technologie und Beauftrager der Bundesregierung für Mittelstand und Tourismus, sowie der Trossinger Bürgermeister Dr. Clemens Maier. Die beiden werden, gemeinsam mit Bernd Weismann von der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes, bei der Abschlussrunde von Moderatorin Bianca Poppe befragt.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Um eine Anmeldung unter folgender E-Mail-Adresse bis zum Freitag, 18. Januar wird gebeten:

luedke@rkw-kreativ.de