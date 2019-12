Wie kreativ, vielseitig und musikalisch die Kellenbachschüler sind, haben sie am zweitletzten Schultag vor den Ferien deutlich gezeigt. Mit einem abwechslungsreichen Programm verwöhnten die Kellenbachschüler ihre Gäste beim Weihnachtskonzert in der liebevoll dekorierten Kellenbachhalle.

Alle Schüler präsentierten Lieder, Musik, Gedichte, Schauspiel und Tänze. Jede Klasse hatte ihren Auftritt und alle Schüler zeigten, was sie zum Teil in kurzer Zeit gelernt und mit ihren Lehrern auf die Beine gestellt hatten. Herzlich begrüßte die kommissarische Rektorin Ulrike Messner die vielen Anwesenden, kein Stuhl blieb unbesetzt und es kamen soviele Gäste, dass die Schüler kurzerhand noch ein paar Stühle aus dem Schulhaus herübertrugen.

Mit einem gemeinsamen Lied „Dicke rote Kerzen“ eröffneten die Mädchen und Jungen das Konzert und forderten damit alle auf: „macht euch bereit“. Das Lied „Stern über Bethlehem“ hatte die Klasse 2 a mit ihrer Lehrerein Carolin Schweigler vorbereitet. Sie sangen aus vollen Kehlen und hatten sich dazu auch Bewegungen überlegt. Danach stürmten eine Herde Schafe und weitere Tiere die Bühne. Die Schafe spürten, dass etwas Besonderes geschieht und sie fragten eine Kuh, einen Hund und sogar einen Esel. Schließlich kamen alle Tiere zu einem Stall. Dort fanden sie die Heilige Familie, und plötzlich wussten die Tiere, dass sie dorthin geschickt wurden, um dieser Familie zu helfen. Wunderschön inszeniert und gespielt wurde diese Szene „Der Weg zum Stall“ von der Klasse 1 a mit ihrer Lehrerin Jessica Wunderlich, und dies bei ihrem ersten Auftritt als Erstklässler.

Weihnachtlichen Kerzenschein zauberten die Kellenbachschüler der Klasse 2 b mit Frau Blessing auf die Bühne. Sie sangen von den angezündeten Lichtern und von der Freude und vom Frieden, der in jedem Raum ankommen soll. Und dies gelang den Kindern in der feierlich abgedunkelten Halle mühelos.

Noch eine Premiere gab es, Katrin Bogdoll und ihre Erstklässler der Klasse 1b sangen fröhlich und lustig von Rudolf mit der roten Nase. Diesen hatten sie auch mitgebracht, denn es gibt zwischen den Rentieren nur den einen. Sportlich stürmte Marc Sasse mit seiner Klasse 4a die Bühne. Sie tanzten schwungvoll „Holy Joly“. Nach soviel Bewegung wurde es kulinarisch. Die Klasse 3b mit ihrer Lehrerin Nicole Oswald hatte das Gedicht „Der Bratapfel“ vorbereitet. Es lief einem förmlich das Wasser im Munde zusammen, bei den schönen Reimen zum Thema Bratapfel mit Vanillesoße und einer Kugel Eis.

Im Anschluss war die 4b an der Reihe. Sie hatte sich auf vielfältige Weise mit ihrer Lehrerin Carolin Schleimer auf ihren Auftritt vorbereitet. Neben den Kostümen, welche sie selbst im Kunstunterricht gestaltet hatten, hatten sie auch Klänge im Musikunterricht erfunden, um ihr Stück musikalisch zu umrahmen. Messner erläuterte stolz dazu, dass die Kellenbachschule musikalisch und sportlich ortientiert ist. Ein kleiner Tannenbaum war sehr unzufrieden mit seinem Dasein. Er wünschte sich, andere Blätter bzw. Nadeln zu haben. Jedoch zeigte sich, dass weder das Dasein als Goldtanne, noch mit Glasblättern noch mit mit grünen Blättern eine Verbesserung brachte. Nachdem der kleine Tannenbaum einen Weihnachtsbesuch in einer Familie machen konnte und danach wieder im Wald ausgepflanzt wurde, war er sehr glücklich und erzählte den andern Bäumen von seinen Erfahrungen.

Zu den nächsten Liedern gab es einen besonders großen Chor. Alle Dritt- und Viertklässler sangen gemeinsam „O Tannenbaum“, „Ding Dong Bells“ und „Tannenzweige aus dem Winterwald“. „Warum gibt es keine Weihnachtslärche“, das spielten die Mädchen und Jungen der Klasse 3a mit ihrer Lehrerin Ulrike Messner. Dabei wurde sogar der Wind gefragt, welcher mit Scootern durch die Halle sauste.

Messner erinnerte auch daran, dass die Musikanlage mit Mikrofonen sowie auch die Scooter vom Förderverein der Kellenbachschule angeschafft wurden und Veranstaltungen in diesem Rahmen ohne Mikrofon nicht möglich wären. Sie bedankte sich beim Hausmeister, dem Bauhof und allen, die zum Gelingen dieses schönen Abends beigetragen haben. Mit dem „Trossinger Heimatlied“ und „We wish you“ endete das Konzert - dafür sangen alle knapp 200 Kellenbachschüler und viele Zuhörer nochmals aus vollen Kehlen mit, und so mancher trug sicher die Vorfreude aufs Fest mit nach Hause.