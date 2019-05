Kostbarkeiten im Duett, Trio oder Quartett

Musikalische Kostbarkeiten mit ausgezeichneten Musikern haben die Zuhörer am Freitagabend in der Martin-Luther-Kirche erlebt. In wechselnden Formationen – mal im Duett, im Trio oder im Quartett - hörten die zahlreichen Besucher Stücke von der Wiener Klassik bis in die Frühromantik.

Das bekannte Klinghoff-Duo mit Reinhilde Klinghoff-Kühn und ihrem Ehemann Werner Klinghoff wurde an diesem Abend zusammen mit Erich Meili und Johannes Toppius zum Quartett. Als Höhepunkt im Programm erklang das selten aufgeführte Quartett für Flöte, Bratsche, Gitarre und Cello von Franz Schubert. Das Zusammenspiel des nicht einfachen Quartetts in G-Dur von Franz Schubert mit seinem Wechselspiel der Stimmungen wurde großartig dargeboten. Das Stück, dessen Urschrift aus dem Jahr 1814 stammt, die 1918 auf einem Dachboden entdeckt wurde, ist nicht vollständig erhalten, es endete mit dem 4. Satz „Zingara“.

Am Anfang des Konzerts stand das Londoner Trio in G-Dur von Josef Haydn HOB IV Nr. 3 und Nr. 2. Trios dieser Art nehmen bei Haydn einen breiten Raum ein, erklärte Reinhilde Klinghoff-Kühn, die in die Stücke einführte. Dass Beethoven auch Humor besaß, zeigte sich im „Duett mit zwei obligaten Augengläsern“ in Es-Dur, das sich erst Ende des 19. Jahrhunderts in einem Skizzenband des Meisters fand. Von diesem unvollendet gebliebenen Werk spielten Erich Meili, Viola, und Johannes Toppius, Violoncello, den Kopfsatz, „ebenfalls zwei Musiker mit obligaten Augengläsern“, wie Reinhilde Klinghoff-Kühn schmunzelnd meinte.

Mozarts Sonate in A-Dur lag das folgende heitere Stück, vom Klinghoff-Duo vorgetragen, zugrunde. Ein Zeitgenosse, namens Andreas Traeg und vermutlich Gitarrist, hat dieses Werk für Flöte und Gitarre eingerichtet und mit kleinen Freiheiten versehen. Die Sonate beginnt mit einem Thema und sechs Variationen aus KV 331, daran schließt sich der wunderschöne langsame Satz aus der Folgesonate an und zum Schluss war das bekannte „Allegrino alla Turca“ zu hören. Ebenfalls vom Klinghoff-Duo – es feiert übrigens dieses Jahr sein 30jähriges Bestehen - war dann die Liedbearbeitung von Schuberts „Ständchen“ aus dem Schwanengesang von Theobald Böhm mit hohen zarten Tönen zu hören. Langanhaltender Beifall der Besucher gab es am Ende, und als Dank noch eine Zugabe, das Adagio aus Mozarts Flötenquartett.