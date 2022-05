Kooperation mit dem Konservatorium Winterthur

„Mit großer Freude haben wir die Kooperationsvereinbarung zwischen unseren Konservatorien unterschrieben“, schreiben Christian Ledermann vom Konservatorium Winterthur und Bernhard van Almsick vom Hohner-Konservatorium Trossingen in einer Pressemitteilung. „Wir freuen uns auf den Austausch und die gemeinsamen Aktivitäten, die daraus entstehen“.

Die ersten Kontakte zwischen beiden Häusern entstanden auf Initiative der gemeinsamen Kollegin Viviane Chassot. Sie unterrichtet sowohl am Schweizer Konservatorium wie auch beim deutschen Partner in Trossingen. Obwohl beide Institutionen die selbe Bezeichnung tragen, seien sie doch in ihrer Ausrichtung sehr unterschiedlich, heißt es in der Mitteilung.

Das Winterthurer Konservatorium sei ursprünglich eine Musikhochschule gewesen und sei dementsprechend gut mit Räumlichkeiten und Instrumentarium ausgestattet. Es lebe Musik und Musikunterricht auf jeder Stufe und für jedes Alter. Das Hohner-Konservatorium hingegen fokussiert sich auf die Ausbildung von Akkordeonlehrerinnen und Akkordeonlehrern. Seit 1931 hat es sich zum heutigen Kompetenzzentrum für Harmonikainstrumente entwickelt und bietet mit seinem international renommierten Dozententeam eine auf die Praxis zielende Ausbildung im klassischen und populären Bereich.

Die Zusammenarbeit der beiden Häuser soll mit ersten gegenseitigen Besuchen der Akkordeonklassen beginnen und dann in gemeinsame musikalische Projekte – auch mit dem Prager Konservatorium – münden. Auch ist eine Beteiligung von Gästen aus Winterthur beim diesjährigen „Akkordeon grenzenlos“ vom 28. bis 31. Oktober geplant.