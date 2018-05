Konzerte von Jazz bis zur Johannes-Passion

Vom Jazz bis zum Kindermusical, vom Cello-Ensemble bis zur Johannes-Passion hat die Musikhochschule Trossingen in ihrem Programm für Februar und März wieder für jeden musikalischen Geschmack etwas zu bieten.

„Jetzt wird’s hard – die Hochschule muckt auf“ heißt es beim Modul-und Semesterabschlusskonzert Jazz/Pop am Dienstag, 6. Februar, 19.30 Uhr, Kesselhaus Trossingen.

Bis zu sechs Celli im Ensemble sind beim Konzert „Cellissimo“ am Donnerstag, 15. Februar, um 19.30 Uhr, im Würfelsaal der Volksbank Trossingen in der REihe „vis-à-vis. Klangkunst im Würfel“ als Benefizkonzert zugunsten des Fördervereins der Hochschule zu erleben. Abseits ausgetretener Pfade unterwegs mit dem Cello-Ensemble der Klasse Prof. Francis Gouton. (Eintritt: zehn Euro, Schüler/Studierende frei.)

Am Freitag, 16. Februar, geht es um 11 Uhr, Konzertsaal der Musikhochschule weiter mit „Tropfen und Flocke - ein Rhythmical für Kinder“. Nach „Die Geschichte von Tropfen und Flocke“ von Pierdomenico Baccalario, Alessandro Gatti und Simona Mulazzani ist dies der Masterabschluss Rhythmik/ EMP von Tabea Kohler mit Kindern der Rosenschule und Studierenden der Musikhochschule Trossingen.

Ein weiteres Rhythmical für Kinder, „In einer Wundernacht“, frei nach „es klopft bei Wanja in der Nacht“ von Tilde Michels und Reinhard Michl, ist am Freitag, 16. Februar, um 16 Uhr, ebenfalls im Konzertsaal zu erleben. Es ist die Masterabschluss-Arbeit Rhythmik/ EMP von Henrike Nonnemann-Heckner, mit Kindern der Musikschule Horb am Neckar und Studierenden der Musikhochschule Trossingen

In der Kapelle des Gesundheitszentrums Spaichingen ist das Werther-Quartett am Sonntag, 18. Februar, um 19 Uhr in der Reihe „Kultur & Klinik“ zu hören: historisch informierte Kammermusik mit den Iris-Marquardt-Preisträgern Alexey Fokin & Alexander Pilchen (Barockvioline), Sara Gómez (Barockviola) sowie Candela Gómez (Barockcello).

Bach-Passion

Am Freitag, 23. Februar, kann man um 17 Uhr im Konzertsaal der Musikhochschule die öffentliche Generalprobe zur Aufführung von Johann Sebastian Bachs Johannes-Passion, BWV 245, mit Solisten der Gesangsklassen, dem Hochschulchor und Barockorchester unter der Leitung von Prof. Michael Alber, erleben.

Aufführungen des Passionsoratoriums sind dann am Samstag, 24. Februar, um 19 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Balingen und am Sonntag, 25. Februar, um 19 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Neubulach (Eintritt: VVK 16 Euro, Abendkasse 18 Euro, ermäßigt 10 Euro. Karten im Vorverkauf im Veranstaltungsbüro, Telefon 07425/ 949, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.reservix.de).

Am Sonntag, 4. März, um 20 Uhr singt das Jenner-Quartett in der Villa Eugenia in Hechingen „Nachtigall, sie singt so schön“ – Vokalquartette aus der Romantik. Das Jenner-Quartett sind: Lea-Sophie Decker (Sopran), Sarah-Lena Eitrich (Mezzo-Sopran), Raoul Bumiller (Tenor), Sebastian Schäfer (Bariton), Yeran Kim und Clemens Müller (Klavier). Veranstalter ist der Kulturverein Hechingen / Villa Eugenia e.V. und die Staatliche Hochschule für Musik Trossingen (weitere Informationen: www.kulturverein-hechingen.de).

Der musikalische März geht am Sonntag, 25. März, um 19 Uhr in der Kapelle des Gesundheitszentrums Spaichingen mit einem weiteren Konzert der Reihe „Kultur & Klinik“ zu Ende. Unter dem Titel „Die Wahlverwandschaft“ interpretiert das Triton Trio Werke von Haydn, Nicolas und Anderen. (pm)