Konzert zu 50 Jahre deutsch-chinesische Beziehungen in Bundesakademie

Die Bundesakademie für musikalische Jugendbildung ist Schauplatz eines Konzerts zu „50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und China“ gewesen. Veranstalter war der Verein der chinesischen Studenten und Wissenschaftler in Trossingen, Sponsor laut einer Pressemitteilung das Generalkonsulat der Volksrepublik China in Frankfurt am Main. Im Konzertsaal erklangen unter anderem die Goldberg-Variationen von Bach, die Sonata in D-major von Beethoven und auch Werke chinesischer Komponisten wie „Herbst Sehnsucht“ von Youmei Xiao.