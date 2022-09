Konzert-Saison in Trossingen beginnt mit einem der weltbesten Bläser-Ensembles

Trossingen startet mit einem der weltbesten Bläser-Ensemblesin die Konzertsaison. Wo immer das Ensemble Pro Brass auftritt, überschlagen sich die Kritiken: „Das Beste, was die europäische Brass-Szene zu bieten hat“, urteilt die Nordwest-Zeitung, und die Westfalenpost titelt: „Schweres Blech klingt luftig wie Sahne“. Mit ihrem neuesten Programm „Sein oder Nichtsein“ werden sie nun am Sonntag, 2. Oktober, um 20 Uhr das Trossinger Konzerthaus rocken.

Der Kooperation mit der Musikhochschule Trossingen und dem Festival Positively Brass ist es zu verdanken, dass Pro Brass in die Musikstadt eingeladen werden konnten. In der Klassik- und EnTroTainment-Reihe, unterstützt von den Stadtwerken Trossingen, präsentieren die insgesamt fünfzehn Top-Solisten aus Österreich und Deutschland eine Kultur der Verschmelzung von Klassik und Jazz, die ihresgleichen sucht.

In sagenhafter Detailverliebtheit bei Kompositionen und Arrangements gepaart mit ungehemmter Freude an den Grenzgängen zwischen Stilen, Epochen und Genres präsentieren die zwölf Bläser plus Klavier, Schlagwerk und Percussion ein unvergessliches Konzerterlebnis, bei dem Klassik-Fans ebenso auf ihre Kosten kommen wie Jazz-Liebhaber. Bei ihren Konzertreisen rund um den Globus werden die Musiker von Pro Brass, von denen jeder einzelne als Solist oder Pädagoge internationale Top-Positionen innehat, gefeiert.

Mit ihrem neuesten Programm „Sein oder Nichtsein“ werden sie nun am Sonntag, 2. Oktober, im Trossinger Konzerthaus ihren Auftritt haben. Da das Konzert moderiert wird, entfällt der übliche Einführungsvortrag. Die Shuttle-Busse für die Klassik-Abonnenten fahren wie gewohnt von Rottweil und Spaichingen. Infos gibt es auch im Internet. Tickets sind an allen Vorverkaufsstellen der Region erhältlich sowie ebenfalls im Internet, beim Regionalticketverband und in Trossingen beim Bürgerbüro unter Telefon 07425 / 250) bei Tabak-Spehn unter 07425 / 6524 oder per E-Mail bei michaela.kitzke@trossingen.de oder unter Telefon 07425 / 25141. Hier sind auch die günstigen Abonnements für die Klassik-Reihe, die Musiktheater-Reihe und die EnTroTainment-Reihe im Wahl-Abo erhältlich, heißt es in der Pressemitteilung.