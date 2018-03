Konzert „Die Wahlverwandtschaften“

Aus drei mach eins: Aus drei Instrumenten (Querflöte, Violoncello, Klavier), drei Kulturen (Brasilien, Frankreich/Neuseeland, Griechenland) und drei Charakteren mach ein Ensemble, eine „Wahlverwandtschaft“. Dieses Motto haben die drei Masterstudenten der Musikhochschule Trossingen gewählt für ihr Konzert am kommenden Sonntag, 25. März, um 19 Uhr in der Reihe „Kultur & Klinik“ in der Kapelle des Gesundheitszentrums Spaichingen.

Der Brasilianer Jonas Ribeiro (Querflöte, Klasse Prof. Arife Gülsen Tatu), der in Neuseeland aufgewachsene Franzose Martin Roberts (Violoncello, Klasse Prof. Mario de Secondi) und der Grieche Stefanos Katsaros (Klavier, Klasse Prof. Peter Nelson) bringen ihr jeweils ganz eigenes kulturelles Erbe im Trio Triton ein, um aus dieser Spannungskraft die Musik zu durchdringen, zu interpretieren und zu einer „Wahlverwandtschaft“ zusammenzuwachsen.

Auch das Programm des Abends spiegelt das kulturelle Spannungsfeld wieder mit zwei Trios von Joseph Haydn quasi als Rahmen für das Werk des zeitgenössischen griechischen Komponisten Nicolas Astrinidis. Auf den ersten Blick erscheinen die beiden Komponisten unvereinbar. Doch in ihrer Struktur weisen sie sehr wohl verwandtschaftliche Parallelen auf. Wie Joseph Haydn hält sich auch der griechische Impressionist Astrinidis an die einfachen klassischen Formen (ABA) und verwendet dieselben klaren Bausteine von Motiv und Thema, auch wenn er sich mit seinen exotischen Harmonien und Farben sehr weit von der Wiener Klassik entfernt. Haydns Klaviertrios in D-Dur und G-Dur folgen der klassischen Sonatenform: Einem schwungvollen Kopfsatz schließt sich zunächst jeweils ein lyrischer Mittelsatz an, in dem Flöte und Klavier gleichermaßen um die Gunst des Zuhörers buhlen, während das Violoncello dezent begleitet. Die Finalsätze beider Trios sind typische Beispiele für Haydns unerschöpflichen Reichtum an überraschenden Einfällen und seine Kunst, seine Zuhörer zum Narren zu halten. Anschaulich wird das durch zahllose verschiedene Arten der mehr oder weniger plötzlichen Rückführung in das jeweilige Hauptthema oder, im G-Dur-Trio, die humorvoll prolongierten Klavierkadenzen.