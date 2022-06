Konzert des berühmten Werks „Quatuor pour la Fin du Temps“

Im Rahmen der Open Chamber Konzerte erklingt am Freitag, 24. Juni, um 20 Uhr im Konzertsaal der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen das berühmte „Quatuor pour la Fin du Temps“, das „Quartett für das Ende der Zeit“ von Olivier Messiaen. Winfried Rademacher (Violine) interpretiert gemeinsam mit den internationalen Studierenden Danielle ben Kennaz (Klarinette), Leyre Barros (Violoncello) und Emre Nurbeyler (Klavier) das bemerkenswerte Werk als eines der bedeutendsten Quartette des 20. Jahrhunderts in einer Zeit, die von Krieg und Unruhe geprägt ist – 80 Jahre nach seiner Uraufführung im deutschen Kriegsgefangenenlager Stalag VIII-A in Görlitz. Der Eintritt ist frei.