Konzert der Schulmusiker ist abermals umjubelt

Seit 1992 ein Garant für ausverkaufte Säle: Auch das diesjährige Neujahrskonzert der Schulmusiker füllte an zwei Abenden den Konzertsaal der Musikhochschule. Die Sketsche und musikalischen Darbietungen wurden mit Jubel und Applaus belohnt.

Als selbsternanntes „Herzstück“ jeder Musikhochschule haben die zukünftigen Musiklehrer ihre ganz besonderen Ideen. Für das diesjährige Programm kreierten sie einen neuen Musikpreis: den SchuMu-Echo. Statt aus Metall war dieser Preis aus Pappe, in Form eines großformatigen Notenschlüssels. Verliehen wurden die Auszeichnungen durch die charmanten und strahlenden Moderatorinnen Madita Nordt und Saskia Weber.

Für die „beste Reality-Show“ wurden die „Szenen aus dem Leben eines Schulmusikers“ ausgezeichnet, die im Zeitraffer die Höhen und Tiefen des Studiums zeigten. Markant war der Orgeldonner als Umsetzung von Prüfungsstress…

Den Preis für die „klangvollsten Wörter“ erhielt das A cappella-Quintett „Words“. Ein Klarinettenquintett erhielt den etwas schräg benannten Preis „bester Brennstoff“. Der Preis „Dream Team“ ging an die Sängerin Lacasta Fiore (alias Antonia Cazzanelli) und ihren sächselnden Klavierbegleiter. Doch just als die Dame die Verdi-Romanze „Deh, pietoso, oh Addolorata“ trällerte, fiel sie mausetot um. Auftritt schwäbische Miss Marple und Mr. Stringer, die dem „Inschpektorle“ klarmachten, dass es Mord war, und auch gleich noch die Täterin überführten. Die Konkurrenz zwischen Musikern ist schon hart. Auf die Idee, die beliebte Filmmusik mit sechs rechten Händen zu spielen, muss man erst mal kommen!

Auf die Rektorenwahl im November 2018 regierten die Schulmusiker mit einer Persiflage im Stil von „Herzblatt“. Besonders Pia Sator als überkandidelte und muschelblasende Kandidatin sorgte hier für Lachsalven. Wenngleich die Besucher am Samstag auf das „Gepfiffene Ave Maria“ verzichten mussten, das am Freitag begeistert hatte, erlebten sie einen spontanen Auftritt: Tenor und Pianist Klemens Mölkner ließ mit zwei Bodo-Wartke-Songs und dem Abschiedslied von Reinhard Mey das Applausbarometer ausschlagen. Auch das Nasenflügel-Fötenduo Jakob und Jonas wurde umjubelt.

Umbaupausen werden musikalisch elegant überbrückt

Recht rustikal ging es dann noch bei der Preisverleihung „Bester Gesangsverein“ zu: Irmgard Weiß schmuggelte sich da unter die singfreudigen und bierseligen Männer.

Unbedingt einen weiteren SchuMu-Echo verdient hätte die hervorragende Sieben- bis Acht-Mann-Combo mit Amelie Schirmer als Sängerin. Mit ausgewählten Stücken wie „Angel Eyes“. „Just Friends“ und „Save Your Love for Me“ überbrückten sie nicht nur die Umbaupausen, sondern lieferten, teils fetzig, teils träumerisch schwelgend, einen hochwertigen Beitrag zu dem runden Programm.