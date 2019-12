Konservatorium zaubert Weihnachtsstimmung

Es ist Dezember und Vorweihnachtszeit: Bernhard van Almsick, Leiter des Konservatoriums Trossingen, hat dieses Jahr zum ersten Mal einen Abend zum gemeinsamen Singen mit Studierenden, Dozenten und Dozentinnen des Hohner-Konservatoriums veranstaltet. Dabei gab es auch Überraschendes.

Mitgemacht haben auch die berufsbegleitenden Studenten, die einmal im Monat im Hause sind. „Diesen Abend nutzen wir, um uns bisschen zum Fest einzustimmen“, sagte van Almsick und stimmte zu Beginn einen Kanon an.

Egal ob zweistimmig oder vierstimmig, die Anwesenden probierten es aus. Aber es wurde nicht nur gesungen, sondern auch musiziert. Eine Improvisation von Alec Wilder über „Alice im Wunderland" hörten die Zuschauer von Lukas Proske am Akkordeon.

Ebenfalls am Akkordeon spielte Jessica Winterholler den „Winter“ von Antonio Vivaldi. Wenn es um Weihnachtslieder geht, darf das bekannte Stück „White Christmas“ von Irvine Berlin nicht fehlen, welches alle Studenten mit Bernhard van Almsick am Klavier gemeinsam sangen. Für einen besonderen Programmpunkt sorgten Susanne Schlaich-Stock, Stefan Krimbacher, Helen und Bernhard van Almsick.

Alpenländisches in Tracht

In Trachtenmode sangen sie einige alpenländische Weihnachtslieder. „Das haben wir lange geübt“, betonte van Almsick. Beim Walzer, der von Susanne Schlaich-Stock am Kontrabass und Stefan Krimbacher am Akkordeon gespielt wurde, wiegten auch die Zuhörer sanft im Takt mit. Der „Andachtsjodler“ wurde in vielen Lagen gesungen – hoch und tief. „Man singt immer richtig, wenn man in dieser Harmonie bleibt“, sagte van Almsick.

„Wer klopfet an?“

Das Hohner-Konservatorium füllte sich mit dem Gesang der Anwesenden und der gefühlvollen Klavierbegleitung von Bernhard van Almsick und brachte somit eine weihnachtliche Stimmung. Für die Studenten war auch ein spontanes Vorsingen des Adventsliedes „Wer klopfet an“ zum Abschluss kein Problem. Das Zwiegespräch zwischen dem Wirt und dem Paar Maria und Josef stellten sie gemäß des Textes nach.

Am Ende wünschte van Almsick allen Studierenden viel Erfolg für das kommende neue Jahr und hatte für sie noch ein kleines Geschenk vorbereitet. Mit Gebäck ließen alle den Abend im Konservatorium ausklingen.