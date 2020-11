Kons legt Grundstein für Weiterentwicklung

Die Verwaltung des Hohner-Konservatoriums hat vor Kurzem einen Tag in den Räumlichkeiten der Bundesakademie Trossingen verbracht - mit Fokus auf dem eigenen Team. Der Tag sollte einen Grundstein für Weiterentwicklung legen.

„Unser Verwaltungsteam ist seit Anfang September durch eine neue Mitarbeiterin in neuer Konstellation und wieder vollzählig besetzt. Da ist ein Teamtag eine sehr gute Gelegenheit neu zu sortieren, Abläufe und Strukturen zu reflektieren und hinterfragen und das zukünftige Zusammenspiel zu planen“, so Geschäftsführer Bernhard van Almsick.

Mit drei Personen in der Verwaltung und einem Geschäftsführer ist das Team des Hohner- Konservatoriums eher klein. Jedoch sei es auch hier wichtig, dass die Prozesse und Abläufe einfach gehalten werden und stimmig sind. Zudem müssen Zuständigkeiten geklärt sein, sodass Aufgaben nicht doppelt erledigt werden. „Es war ein sehr produktiver Teamtag und es war gut, dass wir den Fokus einen Tag lang auf unsere Arbeit in der Verwaltung gelegt haben.“ so das Resümee des Verwaltungsteams.

Prozesse wurden reflektiert und hinterfragt sowie Abläufe und Strukturen klarer definiert. Der Grundstein für die Weiterentwicklung sei gelegt, jetzt könne darauf aufgebaut werden. „Es hat sich heute gezeigt, dass ein Teamtag wichtig und zielführend ist. Auch das Team und die Arbeit der Verwaltung soll sich weiterentwickeln, weshalb dies definitiv nicht der letzte Teamtag war“, so Geschäftsführer Bernhard van Almsick optimistisch.