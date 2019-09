Kommunales Kino startet Schulkinowoche

Das Kommunale Kino Trossingen will neue Wege gehen und sich verstärkt um den selbst auferlegten Bildungsauftrag kümmern. Nun soll es eine Kooperation mit den Trossinger Schulen geben.

Bei der Hauptversammlung des Vereins wurde die zweite Vorsitzende Ulla-Britt Voigt in ihrem Amt bestätigt, neu gewählt wurde Cornelia Beck als Kassenverwalterin. In den Beirat wurden Michael Korb, der im Film- und Videoclub aktiv ist, und Antonia Papagno sowie Margarete Schmitz gewählt.

Vorsitzende Anke Weier hatte einiges Neues zu berichten. „Die schulische Filmbildung ist im Bildungsplan des Landes fest verankert ist – es soll nicht nur konsumiert, sondern auch analysiert werden.“ Um dies umzusetzen, soll ein Projekt starten, bei dem das Angebot für Trossinger Schulen besteht, im Lindesaal einen Film zu sehen, der anschließend mit passend mitgelieferten Unterrichtsmaterialien genauer behandelt werden kann. Das Gymnasium, die Friedensschule und die Kellenbachschule hätten bereits zugesagt. Markus Eisele, Schulleiter des Gymnasiums, habe die Idee sehr gut angenommen, erinnert sich Anke Weier an ein gemeinsames Gespräch. Auch von der Kellenbachschule habe der Verein positive Resonanz erhalten. Das ist eine „rundum fantastische Sache“, findet Weier.

Finanziert wird das bundesweite Projekt durch Fördergelder. Die Filme – die die Schule, passend zum Unterrichtsstoff auswählen kann - werden kostenlos zur Verfügung gestellt. So ist es möglich, dass die Schülereintrittskarten nur 3,50 Euro kosten werden. „Die Schulkinowoche findet zu festgelegten Zeiten statt. Im Herbst ist Norddeutschland dran, wir im Süden in der Woche vom 23. bis 27. März“, so Weier weiter.

Die vergangene Saison habe gezeigt, dass es beim Verein stetig bergauf geht. Waren es in der Saison von September 2017 bis Juli 2018 1930 Besucher, so waren es ein Jahr darauf schon 2128. Weil das Kommunale Kino Vorabreservierungen anbietet, können die Organisatoren die Sitzplatzvergabe ein wenig steuern und immer Reserven vorhalten. Trotzdem kam es vor, „dass wir bei ein, zwei Veranstaltungen Gäste nach Hause schicken mussten“, so Weier weiter. Viele Stammgäste schätzten die Reservierungsmöglichkeit, „viele freuen sich, ohne Hektik zu uns kommen zu können“. Ein Erlebnis eben jenseits des Alltagsstresses wolle das Kino bieten, als „Ort der sozialen Begegnung, mit unserer Kombination aus Kino und Gastronomie“, so die Vorsitzende weiter.

Im vergangenen Jahr traten sieben neue Mitglieder dem Verein bei, der nun 83 Mitglieder hat. Besonders erwähnte die Vorsitzende das Kinderkino und den Weihnachtsfilm. „Wir hatten mehr Besucher als zuvor und sogar Besuch vom Weihnachtsmann“, so Weiers Bericht. Auch beim Kinderferienprogramm gab es ein neues Konzept: den Wunschfilm. „Aus vier Filmen konnten die zwei Altersgruppen wählen. “ 135 Schüler nutzen die Chance, in Trossingen ins Kino gehen zu können.