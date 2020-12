Kolpingsfamilie spendet Ruhebank

Aus einer spontanen Spendenaktion aller Mitglieder der Kolpingsfamilie Trossingen heraus ist am beliebten Spazierweg „Obere Au“ (vom Kolpingheim Richtung Heuberg-Höfe) eine Ruhebank beschafft und aufgestellt worden. Der Eigentümer der Wiese, Hans Geiger, hatte zuvor zugestimmt, so eine Pressemitteilung – und so haben die Kolping-Mitglieder Klaus Loes, Martin Mauch und Walter Haas die stabile Sitzbank mit Blickrichtung zur Stadtkulisse aufgebaut.