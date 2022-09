Kolpingfamilie feiert mit Gottesdienst und Musik

Pünktlich um 11 Uhr begann am Sonntag der Gottesdienst vor dem Kolpingheim mit Pfarrer und Präses Thomas Schmollinger zum 39. Familiensonntag beim Kolpingheim. Genau zu diesem Zeitpunkt kam die Sonne hinter den Wolken hervor. Die Kolpingsfamilie hatte die Mitglieder der Theresiengemeinde wieder zum Abschluss der Sommerferien zur Begegnung und zum Feiern eingeladen und deren Vorsitzende Andrea Lienhard freute sich über die Gäste und Musikanten der Stadtmusik Trossingen, welche den Gottesdienst musikalisch begleiteten.

Walter Haas erinnerte an den Erwerb des „Hüttles“ vor 50 Jahren und welche Impulse aus der damals mutigen Entscheidung der Verantwortlichen ausgingen. Von Ines Rabus und Jessica Wunderlich war der Gottesdienst textlich mit dem Gleichnis vom Verlorenen Sohn vorbereitet und unter Beteiligung von Jugendlichen in heutiger Sprache im Gottesdienst vermittelt worden. Die Ansprache von Ines Rabus zum selben Thema wurde mit Beifall honoriert. Die Kollekte geht an „Kolping International“ zur Unterstützung von ukrainischen Kolpingsfamilien.

Im großen Zelt und auf grünem Rasen ging es dann schnell über zum Mittagessen, welches von jungen Mitgliedern der Leiterrunde wie serviert wurde. Ein Pizzawagen bereicherte das Angebot. Am Nachmittag traf die Reitschule Hoffmann mit drei Ponys ein und geduldig drehten diese mit den Kindern auf dem Rücken ihre Runden.