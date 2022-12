Kolping spendet aus Weihnachtsmarkt-Erlös

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Vesperangebot der Kolpingsfamilie im Hüttle am Weihnachtsmarkt fand bei bestem Marktwetter wieder tollen Zuspruch. Am Donnerstag und Freitag waren die Grillwürste und Fleischküchle jeweils zum Marktschluss ausverkauft. Wie angekündigt, geht aus dem Reinerlös eine Spende an die brandgeschädigte Familie Benzing vom Eschbachhof und zwar in Höhe von 800 Euro. Die Kolpingsfamilie dankt allen Gästen, die zu dieser Spende beigetragen haben.