Koki feiert Filmpreis mit seinen Gästen

Das Koki ist jüngst ausgezeichnet worden - und teilte das nun mit seinen treuen Gästen. Mit einem Sektempfang und italienischen Spezialitäten erfreute das Koki -Team am vergangenen Mittwoch sein Publikum und lud zum Mitfeiern ein, was eine gelungene Überraschung war und mit großer Freude angenommen wurde. Anlass für die kleine Feier war die Verleihung des Filmpreises 2020 des Kinematheksverbund. Nach dem Motto: „Ohne Publikum kein Kino“ bedankte sich das Koki-Team für die Treue und Verbundenheit bei seinem Publikum.

Anke Weier begrüßte ihre Gäste und teilte ihre Freude über den verliehenen Preis. Bürgermeisterin Susanne Irion lobte die Besonderheit des Trossinger Kokis , das ehrenamtlich geführt wird und viel mehr als Entertainment biete - in einem schönen Ambiente, längst kein Geheimtipp mehr sei, sondern sich selbstbewusst in das anspruchsvolle und vielfältige Kulturprogramm der Hochschulstadt einbringe.

Das Jahr 2020 hat das Kommunale Kino hart getroffen: Filmvorführungen mussten teilweise abgesagt werden oder konnten nur unter strengen Hygienemaßnahmen stattfinden. Im Trossinger Koki wurden nach dem ersten Lockdown im September 2020 zwei Veranstaltungen angeboten, mit weniger personellen ehrenamtlichen Ressourcen und gleichzeitig mit erhöhtem Servicebedarf.

Ähnlich ging es anderen Kinos in ganz Deutschland. Als Auszeichnungskriterium für den Filmpreis galten deshalb in diesem Jahr auch die Maßnahmen, die während der pandemiebedingten Schließzeit unternommen wurden beziehungsweise nicht unternommen werden konnten. Es wurden sowohl Aktivitäten wie besondere Veranstaltungsformen, Kundenbindungskonzepte, Renovierung oder Verbesserung der Kinoausstattung berücksichtigt, als auch die Darstellung der besonderen Situation, in der sich die Kinos durch geplante und ausgefallene Veranstaltungen befanden. Selbstverständnis und Standortbestimmung eines Kinos zählten hierbei in besonderer Weise, berichtete Anke Weier.

Das Koki hatte sich in der Vergangenheit schon öfter um den Preis beworben, der zu Nicht-Corona-Zeiten Kinos würdigte, die sich um die Förderung der Filmkultur durch die Vermittlung von Filmgeschichte, internationalen Kinematografien und Filmkunst sowie der Pflege des Aufführungsortes Kino verdient gemacht haben. Bisher sei der Verbund der Meinung gewesen, Trossingen bringe sich in dieser Hinsicht zu wenig ein, so Weier. Die Vorsitzende verweist darauf, dass dabei nie die Rahmenbedingungen miteinbezogen wurden, unter denen das Koki in der Musikstadt wirkt - etwa die Tatsache, dass kein eigener Filmsaal zur Verfügung steht.

Susanne Irion stellte die große Beliebtheit des Trossinger Kokis heraus, und zeigte sich erfreut, dass das Konzept weitergeführt wird.

Anke Weier kündet dann den Film an: „Eine Frau mit berauschenden Talenten“, der sehr amüsant über das Leben einer Dolmetscherin im Drogendezernat erzählt, wie aus einer ehrlichen Frau durch finanzielle Schwierigkeiten eine Madame Hasch wird, die ihrer kriminellen Kreativität freien Lauf lässt.

Als nächste Veranstaltung steht am Mittwoch, 17. November, um 20.15 Uhr „KoKi Speziale: ,Die Trossingen-Singapur Connection’“ mit Studenten der Musikhochschule auf dem Programm.