„Kochtöpfe sind wichtiger als Stühle“

Der Trossinger Verein „Ich helfe Dir“ sucht nach weiteren Mitgliedern, um seine Hilfsprojekte in Uganada finanziell verlässlich planen zu können. Als nächstes will Vorsitzende Claudia Mauch Töpfe beschaffen, um den vom Verein betreuten Dorfbewohnern eine bessere Ernährung zu ermöglichen. Aber auch innerhalb Deutschlands will der Verein dort helfen, wo die Not am größten ist.

Der Verein existiert erst seit drei Jahren, viel geschaffen hat er aber trotzdem schon. Im ugandischen Dorf Kanyamukare haben die Trossinger mit Hilfe von Pfarrer Silvanus eine Krankenstation aufgebaut. Auch ein Kindergarten und eine Schule profitieren von der Unterstützung des Vereins. Doch die Hilfe zur Selbsthilfe soll noch weiter ausgebaut werden. Durch eine Satzungsänderung wird es in Zukunft dem Verein auch möglich sein, nationale Projekte oder Privatpersonen zu unterstützen.

„Wir sind zwar gewachsen, doch wir brauchen mehr Mitglieder, damit das Geld sicher fließen kann“, sagte Andreas Zumkeller aus dem Vorstand . Die Afrika-Projekte seien noch keine Selbstläufer und müssten aufrecht erhalten werden. Außerdem wollen die Mitglieder mit dem Weißen Ring Kontakt aufnehmen, sowie Beziehungseffekte in Marketing und neu gestaltetem Flyer für Spende und Patenschaften einsetzen, um Projekte effektiver zu unterstützen.

Wie wichtig die Hilfe aus Trossingen für das ugandische Dorf ist, konnte Schriftführerin Evelyn Klein aus eigener Erfahrung schildern. Der Kindergarten stehe mit den Außenanlagen gut da und die 107 Jungen und Mädchen, die ihn besuchen, bekommen dort auch eine warme Mahlzeit. Das Essen sei für die Kinder aus meist sehr armen Familien besonders wichtig. „Schon Dreijährige müssen bis zu drei Kilometer zu Fuß zur Tagesstätte laufen. Manche sogar barfuß und mit zehn Liter Wasser“, so Evelyn Klein. Und auch wenn in Kindergarte und Schule noch viel getan werden kann, betonte Vorstandsmitglied Renate Zumkeller: „Kochtöpfe sind wichtiger als fehlende Stühle.“ Deshalb sollen für eine 80-köpfige Frauengruppe Töpfe beschafft werden, damit sie Bananenbrei mit Erdnusssoße in kleineren Mengen kochen kann.

Vorstand bestätigt

Kassenprüfer Klaus Huber bestätigte die Kassenführung von Christa Mauthe. Bei den anschließenden Wahlen wurde Claudia Mauch als Vorsitzende sowie Andreas und Eberhard Zumkeller als Stellvertretende bestätigt. Wiedergewählt wurde auch Kassiererin Christa Mauthe und Schriftführerin Evelyn Klein.

Vorsitzende Claudia Mauch zeigte die Entwicklung des Vereins auf: Innerhalb von drei Jahren hat der Verein 26 Mitglieder und 70 Patenschaften generiert. „Wir haben viel erreicht“, sagte sie. Mauch dankte allen Spendern und Sponsoren. Ohne deren Unterstützung wären Kindergarten, Schule und Krankenstation nicht umsetzbar gewesen. (vh)