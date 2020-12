„Knieender Hirte scheint mit seinem müden Gesicht verhinderte Weihnachtsfreude widerzuspiegeln“

Die evangelische Pfarrerin Gabriele Großbach hat sich zum Weihnachtsfest „Krippengedanken“ gemacht – anstelle einer Heiligabend-Predigt, die in diesem Jahr wegen der Pandemie in gewohnter Form nicht möglich ist.

„Nun konnten wir sie also wieder auspacken, unsere Krippenfiguren. Ich freue mich schon immer Wochen vorher darauf, die große Schachtel aus dem Regal zu heben, den kleinen Holzstall aufzustellen und die geschnitzten Figuren hineinzusetzen. In den Tagen, so lange meine Krippe aufgebaut ist, stehe ich immer wieder davor und merke dann, wie ich sie mit einem Lächeln im Gesicht betrachte. Vielleicht geht es Ihnen zuhause auch so?

In der Martin-Luther-Kirche in Trossingen ist über die Weihnachtszeit eine beeindruckend große Krippe aufgebaut, geschnitzt in Oberammergau. Vielleicht haben Sie ja einmal Gelegenheit, an einem Feiertagsnachmittag in die Kirche zu kommen und sich die Krippe anzuschauen.

Maria und Josef blicken auf das friedlich in der Futterkrippe schlafende Kind. Ein kleiner Junge hockt vor der Krippe und streckt dem Jesuskind eine Taube entgegen – ein rührender Anblick. Auch die Tiere im Stall, Ochse, Esel und Schafe schauen neugierig nach dem Kind. Ein alter Hirte hat andächtig den Hut abgenommen. Alle blicken so freudig erwartungsvoll nach diesem Kind, von dem der Engel Gottes ihnen gesagt hat: „Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr!“ Wunderbar idyllische, friedliche Weihnachtsstimmung!

Doch eine Figur bei dieser Krippe fällt mir besonders auf. Ja, sie fällt für mich ein wenig aus dem Rahmen. Das ist ein knieender Hirte, der ein Schaf in den Armen hält. Schon seine Kleidung unterscheidet ihn von den übrigen Figuren. Die haben alle lange, wallende Gewänder an, wie man sich wohl die Kleidung von Menschen vor 2000 Jahren vorstellt mag. Doch der knieende Hirte, der sieht eher aus wie jemand aus unserer Zeit, mit Arbeitskittel und -hose.

Die drei Weisen aus dem Morgenland haben kostbare Geschenke für das Jesuskind in den Händen. Sie kommen und schenken aus ihrem Wohlstand. Das Geschenk, das der Hirte dem Heiland bringt, ist ein Schaf – aus seinem Alltag genommen, der täglichen Plackerei.

Besonders sein Gesicht fällt mir auf. Für mich sieht es gar nicht freudig und weihnachtlich erwartungsfroh aus. In seinem Gesicht sehe ich viel mehr Erschöpfung. Aber was soll er hier? Dem knieenden Hirten sieht man die Mühe seines täglichen Lebens an. Er sieht aus, als hätte er das Hoffen aufgegeben. Als hätte er längst begriffen, dass aller Einsatz, alle Lebensmühe sich am Ende doch als vergeblich herausstellen werden. Ach, der knieende Hirte hier, der sieht so gar nicht weihnachtsselig aus. Vielleicht spricht er mich ja deshalb an. Die Krippe in unserer Kirche habe ich schon oft gesehen. Aber noch nie ist mir dieser Hirte besonders aufgefallen. Heute aber scheint mir sein müdes Gesicht geradewegs für unsere Zeit zu sprechen.

In 2020 will wohl bei vielen Menschen auch keine richtig selige Weihnachtsstimmung aufkommen. Müde und abgekämpft sind viele unter den Lasten dieses außergewöhnlichen Jahres. Wie erschöpft mögen wohl diejenigen sein, die in Gesundheitsämtern, in Krankenhäusern und Arztpraxen, in Altenheimen und bei Pflegediensten über ihre Kräfte hinaus Tag um Tag gefordert sind. Bei anderen ist Enttäuschung da über all das, was so sorgfältig vorbereitet wurde, immer wieder neu geplant, nur um dann doch abgesagt zu werden. All die vergebliche Arbeit und Mühe. Wieder andere wissen nicht, wie es weitergehen soll, ob ihr Geschäft, ihre berufliche Zukunft noch zu retten sein wird. Sorge, die alle Freude auffrisst.

Dazu hat sich Angst vor Ansteckung und Krankheit in unser Zusammenleben geschlichen. Das kleine fiese Virus steht buchstäblich zwischen uns, hält uns auf Abstand zueinander. Es macht Menschen einsam – ausgerechnet in diesen Weihnachtstagen, wo wir uns doch so gerne gegenseitig besuchen, in den Arm nehmen, miteinander feiern würden. In nicht wenigen Familien sorgt man sich um Angehörige, die krank geworden sind, die womöglich noch auf der Intensivstation um ihr Leben ringen. Oder aber nach der Genesung ist trotzdem die Gesundheit zerstört. Wie wird es da weitergehen?

Und dann die Familien, in denen jetzt einer fehlt. Für immer. Letztes Jahr war man vielleicht noch feiernd zusammen beim Weihnachtsessen, hat miteinander einen erfüllenden Weihnachtsgottesdienst erlebt, sich beschenkt. Jetzt vermisst man ihn so sehr. Mit all dem soll nun Weihnachten sein?! Ach, der knieende Hirte scheint mit seinem müden, illusionslosen Gesicht unsere verhinderte Weihnachtsfreude in diesem Jahr widerzuspiegeln.

„Euch ist heute der Heiland geboren!“ – das soll unsere Freude sein. Nicht, weil das gesamte Leben nun selige Festtagsstimmung ist. Sondern weil Gott in dem Krippenkind gezeigt hat, wie absolut entschlossen er ist, mit uns zu gehen. Er will alles mit uns aushalten, und sei es bis ins Bitterste hinein. In diesem Vertrauen sollen wir neuen Mut fassen, Hoffnung schöpfen, getrost werden. Der Hirte mit dem leeren Gesicht ist mitgekommen zum Stall. Und wenn er es auch in diesem Moment noch nicht spürt, in seinem Leben, in aller Menschen Leben, geht einer mit. Der Heiland geht mit.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, dass Ihnen das an diesem Weihnachten zur Hoffnung wird.“