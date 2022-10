Kleinode unserer Region

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine faszinierende Fotoschau erlebte eine zahlreiche Zuschauerzahl von älteren Mitbürgern kürzlich bei einer Veranstaltung des Ortsseniorenrates in der Stadtbücherei.

Walter Haas erinnerte daran, dass der Leiter der Stadtbücherei, Ralf Sorg, den Ortsseniorenrat zu einer Kooperation eingeladen hat. Vor kurzem fand deshalb eine Vorstandssitzung in der Bücherei statt. Nun begrüße er als erste Veranstaltung in der Bücherei die 35 Mitbürger zu einer Fotoschau mit Bildern von seltenen Wildpflanzen aus unserer Region, jahrelang gesammelt von dem Hobby-Fotografen und Vorstandsmitglied des Ortsseniorenrates, Hans-Martin Nester und seinem Bruder Manfred.

Bei atemloser Stille lief sodann eine Fotoschau von Orchideen und sonstigen, nur an besonderen Standorten gedeihenden, Wildpflanzen von faszinierender Schönheit. Untermalt mit wunderbarer Musik erblühten in Fern- und Nahaufnahmen pflanzliche Wunder der Evolution vor den Zuschauern. Mit viel Beifall wurde dieser Ausflug in die Naturwelt der Pflanzen bedacht.

Rudolf Kratt dankte Hans-Martin Nester mit einem Präsent. Er kündigte an, dass bei der letzten Veranstaltung des Ortsseniorenrates, dem Jahresabschluss, am 28. November im katholischen Gemeindehaus, das Jahresprogramm für 2023 verteilt wird.

Ralf Sorg, Büchereileiter, stellte dann die Angebote der Stadtbücherei vor. Er äußerte auch ein ganz persönliches Anliegen an die Senioren: während der Corona-Pandemie kamen etliche ältere Leser nicht mehr in die Bücherei; diesen brachte Ralf Sorg die gewünschten Bücher nach Hause. Er würde es begrüßen, wenn sich ältere, rüstige Mitbürger bereitfinden würden, diesen Bringdienst auch weiterhin zu leisten, was ihm selbst auf Dauer nicht möglich sei. Wer sich dazu für eine begrenzte Zeit imstande sehe, kann sich in der Stadtbücherei melden.