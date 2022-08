Kleinbrand in Unterführung löst Feuerwehreinsatz aus

Wegen einem Kleinbrand ist an der Unterführung zum Technischen Hilfswerk im Bereich der Heinz-Mecherlein-Straße zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Wie das Polizeipräsidium Konstanz berichtet, hatte sich am Donnerstagabend eine kleine Kunststoffflasche aus bislang unbekannter Ursache entzündet, in der sich vermutlich Rückstände einer brennbaren Flüssigkeit befanden. Die mit einem Fahrzeug eintreffende Wehr brachte den Kleinbrand schnell unter Kontrolle. Sach- oder Personenschaden sind bei dem Brand nicht entstanden.