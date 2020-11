Klavierhaus Hermann geht mit neuer Chefin in die Zukunft

Zukünftig wird eine neue Unternehmenschefin den Ton im Klavierhaus Hermann angeben. Vanessa Hermann schickt sich an, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Schon bald wird die 32-Jährige Inhaberin des Klavierhauses Hermann sein und damit eine über 30 Jahre gewachsene Tradition fortleben lassen. Dabei war es in der Vergangenheit nie ausgemachte Sache, ob sie in die Fußstapfen ihrer Eltern Petra (60) und Anton Hermann (63) treten wird.

Oft sind erfolgreiche und innovative Unternehmen inhabergeführt. Sie sind laut IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg häufig verantwortlich für unzählige Arbeitsplätze auch in Regionen fernab der Ballungszentren. Aber auch hier kommt der Tag, ab dem sich ein Unternehmensinhaber mit dem oft ungeliebten Thema Nachfolge auseinandersetzen sollte und auch muss. Da Fehler bei der Übergabe bis zur Betriebsaufgabe führen können, unterstützt die Industrie- und Handelskammer die Inhaber bei der rechtzeitigen und systematischen Vorbereitung ihrer Nachfolge.

Abitur, technisches Studium, Betriebswirtschaftslehre für mittelständische Wirtschaft – ihre Ausbildung ist breit aufgestellt: „Meine Eltern wollten, dass ich mich frei entfalte“, sagt Vanessa Hermann. In Österreich, der Schweiz und in Deutschland arbeitete sie im Vertriebsinnendienst und Marketing. Dass sie später einmal die Geschicke des Klavierhauses lenken sollte, war damals mitnichten vorbestimmt. „Ich habe erst meinen eigenen Weg gemacht“, erinnert sich Vanessa Hermann.

Es war an Weihnachten 2016 als das Thema Unternehmensnachfolge ganz konkret auf den Tisch der Familie Hermann kam. Die beiden Schwestern von Vanessa Hermann winkten ab, ihr Interesse war hingegen geweckt. Dann kamen eine Zeit der „Übergangsphase“ und ein halbes Jahr „Weltreise“. Weil sie bis dahin nicht im Klavierhaus gearbeitet hatte, konnte die 31-Jährige den Betrieb „ohne Stallgeruch betrachten“. Mit ihrer Mutter, die IHK-Vollversammlungsmitglied ist, und ihrem Vater stimmte sie sich ab. „Ich bin froh, dass wir die Nachfolge in einem weichen Wechsel lösen“, sagt Vanessa Hermann, deren Eltern weiter in Teilbereichen innerbetrieblich aktiv bleiben werden. Petra Hermann ist zudem auch Mitglied im IHK-Handelsausschuss, um sich für den Handel in der Region zu engagieren.

In Trossingen ist das Klavierhaus Hermann seit Jahrzehnten auch eine kulturelle Institution. Die Verbindungen zur Musikhochschule sind traditionell gut und mit diversen Kooperationen und Veranstaltungen prägen die Hermanns das musische Profil der gesamten Region mit.