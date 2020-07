In der Musikhochschule Trossingen werden ausgewählte Abschlussprüfungen der Studiengänge Master und Konzertexamen für Publikum geöffnet.

Nach der Entwicklung eines umfassenden Hygienekonzepts können einige der bevorstehenden Abschlussprüfungen an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, ist am Mittwoch, 8. Juli, 18 Uhr, ein hochkarätiger Klavierabend von der Klassik bis zur Moderne im Konzertsaal der Hochschule zu hören. Die koreanische Pianistin Su-Yeun Kim, Studentin bei Prof. Tomislav Nedelkovic-Baynov schließt ihr Konzertexamens-Studium mit Sonaten von Haydn und Prokofiev sowie Klavierstücken von Debussy ab.

Am Sonntag, 12. Juli, 12 Uhr, ist in der Kleinen Aula der Barockcellist Jakob Herzog aus der Klasse Prof. Werner Matzke zu erleben. Unter der Überschrift „Das französische Barockcello“ erklingen in seiner Master-Abschlussprüfung Werke von Boismortier, Patouart und Barrière.

Die kommende Woche beginnt am Montag, 13. Juli, 16 Uhr, im Konzertsaal mit dem Prüfungskonzert der Geigerin Julia Magyar aus der Klasse Professor Winfried Rademacher. Sie spielt Am Dienstag 14. Juli, 18.30 Uhr folgt eine Master-Prüfung Klavier von Xizhe Zhang aus der Klasse von Professor Akos Hernadi. Das vorerst letzte öffentliche Prüfungskonzert ist eine Szenische Aufführung für Kinder im Masterstudiengang Musik&Bewegung/EMP am Freitag, 17. Juli, 17.30 Uhr, im Konzertsaal. Jung-Hee Cho hat das Musik- und Bewegungstheater „Traumhaus“ für Kinder ab dem Grundschulalter entwickelt.

Teil des Hygienekonzepts ist neben einer deutlich eingeschränkten maximalen Zuschauerzahl eine obligatorische Voranmeldung. Telefonisch ist in der Regel eine Voranmeldung bis 11.30 Uhr am jeweiligen Konzerttag möglich (außer Konzert am Sonntag), per E-Mail bis zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn im Veranstaltungsbüro der Hochschule. Der Eintritt ist frei. Check-In bis 10 Minuten vor Konzertbeginn, Saalöffnung 30 Minuten vor Konzertbeginn.

Telefonkontakt: 07425/9491-49, E-Mail: veranstaltungen@mh-trossingen.de. Bei der Anmeldung zum jeweiligen Konzert müssen Personenzahl und Kontaktdaten angegeben werden. Das Konzert darf nur nach vorheriger Anmeldung besucht werden.