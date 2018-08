Klaus Fuß ist zum dritten Mal erfolgreich

Zum dritten Mal nach 2013 und 2016 hat Klaus Fuß (SG Turm Albstadt) beim Erich-Vosseler-Pokal des Schachvereins Trossingen triumphiert. Dieses Mal sehr souverän vor dem Donaueschinger Jörg Schlenker und dem Rottweiler Klaus Hummel.

Erich Vosseler war lange Jahre Vorsitzender des Schachvereins Trossingen und verstarb 1991. Dem humorvollen Unternehmer widmet der Verein nun seit nunmehr 15 Jahren ein Turnier. Dabei spielen in sieben Runden die jeweiligen Gegner zunächst eine Schnellschachpartie mit 15 Minuten Bedenkzeit gegeneinander. Der Sieger kassiert dafür zwei Punkte. Anschließend werden die Plätze zu einer Blitzschachpartie (fünf Minuten Bedenkzeit) getauscht. Hierfür wird ein Punkt vergeben.

Schon zu Beginn warteten die 20 Spieler mit mancher Überraschung auf. So bezwang der junge Tuttlinger Kurt Sulzbacher den starken Ex-Spaichinger Andreas Pfannes. Beide sollten am Schluss auf ein erfolgreiches Turnier zurückblicken können. Auch der Rottweiler Klaus Hummel ließ früh aufhorchen, als er dem topgesetzten Fidemeister (FM) Holger Namyslo vom Oberligisten TG Biberach beim 1,5:1,5 Paroli bieten konnte.

Der zweite Top-Favorit Jörg Schlenker musste in Runde drei gegen Klaus Fuß eine schmerzende 0:3-Pleite hinnehmen, fiel damit weit zurück, konnte sich mit einem gewaltigen Endspurt aber doch noch aufs Siegertreppchen katapultieren. Seine einzige Niederlage kassierte Fuß in Runde vier gegen Hummel, der seinerseits darauf Schlenker mit 0:3 unterlag. So drehte Fuß fortan einsam seine Runden, ruhig und souverän, stark und erfolgreich. Namyslo verabschiedete sich nach einem 0:3 endgültig aus dem Kreis der Titelaspiranten, während die anderen fleißig punkteten. In der Schlussrunde knöpfte er dem Turniersieger zwar noch ein Remis ab, doch Fuß stand als Turniersieger fest. Sulzbacher bezwang nämlich sensationell Schlenker mit 2:1 und sicherte so Fuß den Turniersieg, der mit einem schönen Pokal belohnt wurde.

Lobenswert war auch die Leistung der einzigen Frau, Sonja Michel vom SR Spaichingen. Bester Trossinger wurde Franz Schnell.