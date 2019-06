Klaus Fuß Bezirksmeister

Das Entsetzen in den beiden Neu-Ulmer Stadtteilen Pfuhl und Burlafingen ist nach dem Unfalltod eines 20-Jährigen am frühen Sonntagmorgen immer noch groß. An der Unglücksstelle auf der Kreisstraße NU8 haben Angehörige und Freunde Blumen und Kerzen niedergelegt. Die Polizei gibt derweil neue Erkenntnisse zum Unfallhergang bekannt.

Demnach soll der 32-jährige Unfallfahrer, der zwischenzeitlich als Flüchtiger von der Polizei gesucht wurde, sofort nach der Kollision mit dem 20-Jährigen auf der Straße zwischen Pfuhl und Burlafingen ...