Klassik, Improvisation und Jazz in einem Konzert

Dozenten des Hohner-Konservatoriums veranstalten am Freitag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr der Kulturfabrik Kesselhaus ein Dozentenkonzert.

Zu dem multimusikalischen Abendkonzert im Rahmen von Akkordeon Grenzenlos in historischer Atmosphäre, sind Musikfreunde aus Nah und Fern herzlich eingeladen. Das Programm hält laut Mitteilung des Konservatoriums verschiedenste Genres bereit und zeigt die Leidenschaft der Dozenten für die Musik.

Andreas und Naoko Nebl nehmen das Publikum mit in die klassische Welt und bilden eine Symbiose von Akkordeon und Mundharmonika. Andreas Nebl wird zudem zusammen mit einer Tänzerin die Bühne betreten, die seiner Akkordeonmusik noch weiteren Ausdruck verleiht.

Die Leidenschaft für die Mundharmonika teilt auch der in China gebürtige Jazzmusiker Tian Long Li. Vor über zehn Jahren war er selbst Studierender am Hohner-Konservatorium. Ende Oktober ist er Dozent bei Akkordeon Grenzenlos und wird auch das Dozentenkonzert mitgestalten.

Volker Rausenberger, Dirigent des Freiburger Akkordeon-Orchester und Dozent am Hohner-Konservatorium, wird das Konzert mit Moderner Musik bereichern. Auch legt er zusammen mit anderen Dozenten an dem Abend den Fokus auf die Improvisation. Hier greifen die Dozenten das Thema von Akkordeon Grenzenlos „Improvisation“ zusammen auf und laden dazu ein, auch diese Musikrichtung zu erleben.

Eric Dann, neuer Geschäftsführer und Dozent am Hohner-Konservatorium, wird solo sowie zusammen mit einer Band, bestehend aus Schlagwerk und Bass, die Jazzrichtung einschlagen und somit das Konzert vervollständigen.

Karten können telefonisch unter der Nummer 07425 / 32 70 15, per E-Mail unter info@hohner-konservatorium.de oder online im Shop des Hohner-Konservatoriums bestellt werden. Die bestellten Karten werden an der Abendkasse hinterlegt und können direkt dort in bar bezahlt werden. Restkarten gibt es an der Abendkasse.