Klangbad zieht Zuhörer in seinen Bann

Der Mädchenchor Rottweil steht in der langjährigen Tradition der klassischen Mädchenchöre und ist einer der bekanntesten Chorensembles im süddeutschen Raum. Am Sonntag, 17. Juni, ist er um 19.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Theresia in Trossingen mit einem Chorkonzert zu Gast.

Zu seinem besonderen Markenzeichen ist nicht nur der helle und gleichzeitig warme Chorklang geworden, sondern auch sein stilistisch vielfältiges Repertoire abseits des Mainstream sowie seine Vorliebe für besondere Konzertorte (etwa beim Festival „ExtraSchicht“ auf der Zeche Zollverein in Essen). Die Kritik bescheinigt dem Chor in seinen Konzerten „große Momente der Emotionen mit einem hohen Grad an Sensibilität und Kultur“.

Außergewöhnliche Projekte prägen die intensive Chorarbeit unter ihrem musikalischen Leiter, dem Schul- und Kirchenmusiker Andreas Puttkammer. Dazu gehören unter anderem Workshops mit den legendären Wise Guys und dem Leipziger Ensemble amarcord, eine facettenreiche Konzerttätigkeit im weltlichen und geistlichen Bereich, Aufnahmen mit dem SWR und die Zusammenarbeit mit der Musikhochschule Trossingen und dem Jungen Chor St. Ursula Villingen.

Mehrere Konzertreisen – jeweils um Pfingsten – führten den Chor nach Norddeutschland (mit Konzerten unter anderem in Hamburg, Hannover, Niederrhein), darüber hinaus ist der Chor regelmäßig in Kirchen der Region zu erleben. Seit mehreren Jahren unterstützt er die Hospizarbeit mit Benefizkonzerten. Mehrmals nahm der Mädchenchor Rottweil am Deutschen Chorwettbewerb teil und wurde 2008 mit dem Robert Edler Preis für Chormusik des Tonos Verlags ausgezeichnet.

In den letzten Jahren sind vier eigene CDs („Listen“ 2008, „Hungriges Herz“ 2010, „Symphonie“ 2012, „Klangbad“ 2016) und verschiedene Musikvideos ( „Symphonie“ 2012, „Weiße Fahnen“ 2013, „Evigheden“ und „Java Jive“ 2014, „Love Story“ 2016) erschienen.

Die etwa 30 Sängerinnen des Mädchenchor Rottweil gestalten am kommenden Sonntag in der Theresienkirhce mit ihren reinen und hellen Stimmen ein abwechslungsreiches Chorkonzert mit geistlicher Chorliteratur vom Barock über die Romantik bis hin zur Moderne.

Ausdruckstark erklingt ein a cappella Chorwerk von Henry Purcell („Let there be light“), ein geistliches Konzert von Andreas Hammerschmidt und romantische Chormusik von Josef Rheinberger („Ave vivens hostia“) und Francis Poulenc („Ave verum corpus“).

Besonders das klangvolle Chorwerk des dänischen Komponisten Michael Bojesen in kreisrunder Choraufstellung zieht die Zuhörer in ihren Bann. Auch moderne eigene Chorarrangements aktueller Songs gehören zum Konzertprogramm.

Das Konzert endet mit einem sehr rhythmischen Spirtiual („Heavenly Aeroplane“) von John Rutter und einem Friedenslied der Gruppe Silbermond in einem speziellen eigenen Chorarrangement.