Kinderreporter besuchen das Rathaus

Acht Mädchen und Jungen haben am Montag viel über Trossingen erfahren: Beim Kinderferienprogramm der Trossinger Zeitung haben sie Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann im Rathaus besucht und ihm jede Menge Fragen gestellt.

Dabei erkannten sie, dass die Stadt zwar für vieles in Trossingen verantwortlich ist, aber dann doch nicht für alles - dass die Sommerferien nicht länger sind, dafür sei das Land Baden-Württemberg verantwortlich, beantwortete Sulzmann eine Frage von Paul.

Andere Ideen oder Projekte scheitern schlicht am Geld. Theresa fragte, wie lange es die Troase schon gibt und warum Trossingen kein Hallenbad habe. Sulzmann erklärte ihr, dass die Troase seit rund 15 Jahren besteht und ein Hallenbad zu teuer und aufwendig zu unterhalten sei. „Früher gab es ein Lehrschwimmbecken in der Löhrschule, das deswegen aber stillgelegt wurde.“

Sophia wollte wissen, warum die Turnhalle der Friedensschule kleiner ist als die der Rosenschule. „Das war keine Absicht“, schmunzelte Sulzmann. Die Halle in der Friedensschule sei schon älter und damals so geplant worden.

Annika fragte, warum es nicht mehr Radwege in Trossingen gibt. Sulzmann antwortete, dass es auf den Straßen zu wenig Platz gebe, aber dass die Stadt gerne mehr Radwege bauen würde. Einfacher sei das zwischen Schura und Gunningen, wo man auf freier Wiese bauen konnte.

Jan interessierte sich dafür, warum es in Trossingen kein Krankenhaus gibt. Sulzmann sagte, dass es früher eins gegeben hätte, drei Krankenhäuser im Kreis aber zu teuer gewesen seien. Deshalb wurde Trossingen geschlossen. Eine weitere Frage lautete, warum es nur einen Müller-Markt in der Stadt gebe. Sulzmann erläuterte, das zwei Filialen sich unter anderem gegenseitig Konkurrenz machen würden.

Gionatan wollte wissen, warum es kein Kino gibt. Es gab früher eins, so Sulzmann, aber als die Besitzerin in den Ruhestand ging, sei eine Renovierung zu teuer und aufwendig gewesen. Es gebe aber den Verein Kommunales Kino, der regelmäßig Filme zeige. Er stellte zudem die Frage, warum nur in der Rosenschule Ganztagsbetreuung angeboten wird. Das sei so, weil die Stadt erstmal schauen wollte, wieviel Nachfrage an dem Angebot besteht, so Sulzmann.

Maximilian fragte, warum Hunde nicht in die Troase dürfen. Sulzmann sagte, dass einige Leute Angst vor Hunden haben und sich um die Hygiene im Schwimmbad sorgen. Mehr Tribünen auf Sportplätzen würden sich meistens nicht lohnen, sagte er auf eine weitere Frage.

Noah war aufgefallen, dass Trossingen oft schmutzig ist. Sulzmann antwortete, dass viele Leute ihren Müll einfach wegwerfen würden, anstatt ihn in den Mülleimer zu werfen. Ums Aufräumen kümmere sich der Bauhof.