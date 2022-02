Kindermusical: Das freche Schneewittchen will selbst über ihr Leben entscheiden

Die Geschichte von Schneewittchen ist ja allseits bekannt, und es existieren zahlreiche Inszenierungen in verschieden Bereichen. Das Theater Liberi präsentierte am Sonntag aber seine eigene moderne Interpretation, ein Highlight für die ganze Familie: „Schneewittchen – das Musical“ und begeisterte 260 Besucherinnen und Besucher, Jung und Alt im Trossinger Konzerthaus.

Spieglein an der Wand

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Es ist die berühmte Frage und so steht sie auch am Anfang der Geschichte. Als die Frage der Königin darauf dann „Schneewittchen“ lautet, schmiedet sie den Plan ihre Stieftochter loszuwerden. Doch Schneewittchen schafft es, zu entkommen, flüchtet in den Wald trifft auf die sieben Zwerge, die ein altes Geheimnis hüten. Nur der Prinz scheint eingeweiht zu sein.

Schneewittchen will herausfinden, was es damit auf sich hat und ist schon mittendrin im Abenteuer rund um Freundschaft, Liebe, vergiftete Äpfel und einen gestohlenen Zaubertrank. Bei der neuen Version der Schneewittchen-Inszenierung von Carolin Pommert am Theater Liberi – Texte, Musik, Bühnenbild, Kostüme alles wird selbst konzipiert und umgesetzt, erklärt Produzent Lars Arend - wird auch mit einer Videoprojektion gearbeitet, der Version des Zaubers, der Spiegel ist quasi ein Darsteller.

Ein modernes Mädchen

Die Hauptdarstellerin (Nicole Elisabeth Lehmann) ist nicht das klassische Schneewittchen, sondern ein modernes und eigensinniges Mädchen, das sich selbstbewusst gegen die böse Königin ((Ines Becher) und deren fiese Machenschaften durchsetzt.

Dies zeigt sich schon gleich zu Beginn, als die Königin Schneewittchen etwas verbietet und dann auf ihre Reaktion hin meint: „Schneewittchen wird von Tag zu Tag frecher“. Und die Stieftochter begehrt auf und sagt: „Die darf doch nicht über mein Leben entscheiden!“

Lustige Zwerge

Dann kommen die lustigen Zwerge ins Spiel, tanzen, albern rum, zitieren Sprichwörter, die sie verdrehen. Prinz Fynn (Leonhard Lechner) und Schneewittchen begegnen sich und stellen fest, dass sie sich mögen, der Prinz hilft ihr.

Doch die Frau in Schwarz reicht Schneewittchen den Apfel (ihr Kommentar dazu: „Apfel, das ist das Leben und das ist Natur!“) der vergiftetet ist, sie beißt hinein – und sinkt um.

Dass es trotzdem noch zu einem Happy End kommt, ist ja bekannt, und das Fazit – gesungen von allen Ensemble-Mitgliedern – lautet dann: „Willst Du was ändern, warte nicht lang, fang jetzt damit an, glaub´ daran.“