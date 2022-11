Kindergruppe aus der Ukraine singt bei Trossinger Mahnwache

Auf dem Rathausplatz Trossingen findet jeden Freitag eine Mahnwache gegen Krieg und Schweigen für Frieden statt. Bei der Mahnwache am vergangenen Freitag staunten die Teilnehmer nicht schlecht, als eine Kindergruppe mit selbst gemalten Bildern in Begleitung ihrer Eltern auftauchte, berichten die Organisatoren in einem Schreiben.

Die Bilder wurden an den Bauzaun vor der Musikhochschule gehängt, dann stimmten die etwa zwölf Kinder einige Lieder aus ihrer ukrainischen Heimat an. Ein Vater, vielleicht auch Opa, begleitete sie mit der Gitarre. Es sah geradezu so aus, als würde die Gruppe den Teilnehmern der Mahnwache ein Ständchen bringen und sich selbst mit den Liedern eine Freude bereiten. Zum Abschluss gab es von den Müttern für jedes Kind eine Süßigkeit als Belohnung für ihren Einsatz, und die Hörer bedankten sich ebenfalls bei den teilweise von außerhalb angereisten Gästen.