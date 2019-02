Kinder singen und tanzen bei Lobpreis-Session

In der Immanuelkirche ist am Wochenende gesungen, getanzt und musiziert worden: Die Türen der Baptistengemeinde standen offen für Kinder, Familien und jeden, der Lust hatte, Kinderlobpreislieder zu singen.

Organisiert hatte die Veranstaltung Angelika Peter. Die beiden 9-jährigen Mädchen Mara und Sophia machten die Bewegungen zu den Liedern vorne souverän vor - die Gäste konnten ohne Schwierigkeiten sofort mitmachen.

In der ersten Hälfte waren die Lieder, die von „Gottes großer Liebe“ (geschrieben von Daniel Kallauch) und dem Leben mit Gott handelten, flott und spritzig. Im zweiten Teil wurde die Musik etwas ruhiger und besinnlicher. Die Jahreslosung 2019 „Suche Frieden und jage ihm nach“ (Psalm 34,15) wurde näher beleuchtet. Die Kinder durften nach Postkarten mit der Jahreslosung suchen, die im vorderen, mit Luftballons und großen Legosteinen dekorierten Bereich des Raumes versteckt waren. Die Jungen und Mädchen setzten sich mit der Frage auseinander, was für sie Friede bedeutet und sangen das bekannte Lied „Shalom chaverim“, extra passend zur Jahreslosung in „Shalom, suche Frieden“ umgetextet.

Auch die Lieder „Komm, wir wollen Freunde sein“ und den Jungschar-Schlager „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“ hatte Angelika Peter passend zur Jahreslosung ausgesucht.

Nicht nur aus Trossingen waren Familien gekommen, sondern auch von der Baptistengemeinde in Tuttlingen, Immendingen und aus Schwenningen. Insgesamt war es eine bunte Schar aus 19 Kindern im Alter zwischen einem bis rund 13 Jahren sowie 17 Erwachsenen.

Noch steht kein Termin für die nächste Kinderlobpreissession fest, aber Angelika Peter überlegt, vielleicht noch vor den Sommerferien eine zu planen. „Witzige und fetzige Kinderlieder, die speziell im Sommer gesungen werden können, habe ich noch in petto, die bisher noch nicht wirklich passend für diese Jahreszeit waren“, so Peter.