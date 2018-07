Kinder erwecken Dornröschen aus dem Schlaf

Bis ins kleinste Detail stimmig und sehr gut einstudiert war die Aufführung „Dornröschen“ der Theater-AG der Rosenschule. Sowohl bei der Aufführung für die Mitschüler, als auch bei der Abendaufführung ernteten die Schüler großen Applaus.

Mit dem festlichen Einzug aller 35 Akteure durch die Aula wird es still. Der Vorhang öffnet sich und die frohe Kunde, dass alle Gäste eingeladen sind in der schönen Märchenstadt Trossingen, da „Dornröschen seinen Namen bekommen hat“, verbreitet ein „Diener“. Fanfaren erklingen, das Königspaar schreitet daher, nach dem Tanz der zwölf Feen, gekleidet in duftige, in allen Regenbogenfarben schillernde Kleider, bringen diese die guten Wünsche für Dornröschen. Doch auch der Fluch der „bösen Zauberin“ naht am 15. Geburtstag von Dornröschen: Es sticht sich aus purer Neugier an der verzauberten Nadel, alles fällt in den 100-jährigen Schlaf.

Der Versuch zweier Prinzen, schon nach 50 Jahren den ganzen Hofstaat aus dem Schlaf zu erwecken, misslingt, auch sie fallen für weitere 50 Jahre in den Schlaf. Dann nach 100 Jahren ertönt die alte Turmuhr -- der Prinz erweckt Dornröschen und alle anderen aus dem Schlaf und der König lädt alle Gäste ein „zum großen Feste mit Torten und mit Hochzeitsbraten“.

„Glücksgriff“ Edith Messner

„Mit Edith Messner haben wir einen Glücksgriff gemacht“, freute sich Schulrektor Pius Kekeisen, schon bevor der Vorhang sich in der Aula der Löhrschule öffnete, wo alle drei Aufführungen stattgefunden haben. Edith Messner leitet seit dem Schuljahr 2009/2010 die Märchentheater AG der Rosenschule und hat seit Anfang des Jahres 2010 das Märchen Dornröschen, das bei der Aufführung ihre Handschrift trug, mit den 35 Rosenschulkindern einstudiert.

„Nur einmal die Woche haben wir geübt“, erklärt die theatererfahrene Edith Messner, die es versteht, jedem Kind seine persönliche Rolle zu „stricken“ und aus den Schülern viele bisher schlummernde Talente herauszukitzeln. Sie versteht die Kinder zu motivieren, und die Aufführung hat gezeigt, dass die Schüler mit Feuereifer bei der Sache sind und voller Stolz das Erlernte präsentieren.

Gutes Theater steht und fällt nicht nur mit dem Können der Schauspieler, ebenso wichtig sind Bühnendekoration und Kostüme. Und auch da ist Edith Messner „Profi“. Aus ihrem privaten umfangreichen Theaterfundus hat sie für jede Rolle und jeden kleinen oder großen Darsteller das richtige Kostüm mit Beiwerk von der farblich abgestimmten Strumpfhose für die bunten Kleider der Feen über die Pfauenfeder am Hut des Prinzen oder das filigrane Perlenkrönchen passend zum leuchtend roten Kleid von Dornröschen.

Mit Rosenspalieren und Rosengirlanden auf der Bühne mit dem Märchenschloss im Hintergrund kann das Publikum tief eintauchen in die Märchenwelt von Dornröschen. Edith Messner ist sowohl bei den Proben wie auch bei den Aufführungen Mädchen für fast alles, steht direkt hinter dem Vorhang als Regisseurin, Souffleuse und vieles mehr. Einzig was die Technik anbelangt, holt sich Edith Messner gerne Unterstützung: Tochter Mimi Messner ist verantwortlich für den richtigen Ton. (iko)