Kinder bringen Musik zu Papier

Soviele Bilder wie schon lange nicht mehr hat die Jury beim 49. Internationalen Malwettbewerb der Volks- und Raiffeisenbanken bewertet: 170 Bilder wurden abgegeben. Dazu gaben 140 Kinder Quizlösungen ab.

„Das sind in allen Bereichen 50 Prozent mehr als im Vorjahr“, freute sich Michael Weisser, Vorstandsvorsitzender der Trossinger Volksbank, als er am Mittwochnachmittag im Foyer der Volksbank den Gewinnern des lokalen Wettbewerbs der Trossinger Grundschulen die Preise überreichte. 2018 waren 111 Bilder und 94 Quizlösungen eingegangen.

Das Thema lautete „Musik bewegt - Laute erzeugen und erleben!“. „Ein interessantes Thema für die Musikstadt“, meinte Weisser. Für die Jury, bestehend aus Marita Zöphel und Michael Weisser von der Volksbank sowie Lehrerinnen der Friedensschule und Grundschule aus Talheim war es gar nicht so einfach, sich für die besten Bilder zu entscheiden. „Teilweise gab es ein Stechen zwischen den Bildern“, so Michael Weisser.

Die Gewinner werden nun im April von der Landesjury in Stuttgart bewertet und haben die Chance ins Bundesfinale nach Berlin zu kommen.

In den Klassen 1 und 2 hat Mona Nebl von der Friedensschule (Klasse 1c) mit ihrem Bild „Musikbild“ gewonnen; Platz zwei ging an Larisa Marcoceanu (Friedensschule 1a) für „Eine Ballerina“, der dritte Preis an Maria Shchepkova (Friedensschule 2b) für „Orchester“. In den Klassen 3 und 4 gewann Julian Giesbrecht (Friedensschule 3c) mit „Der Wald der Musik“, gefolgt von Niklas Joel Ganter (Kellenbachschule 4a) mit „Die wunderbare Musik der Natur “ und Filip Emanuel Torje (Friedensschule 4a) mit „Auf der Bühne“.

Unter den 140 eingereichten Quizlösungen wurden drei ausgelost: Je einen XL-Beachball erhielten Noemi Demeter (4b, Kellenbachschule), Arina Heiser (4c, Friedensschule) und Elisabeth Neichel (4c, Friedensschule).