Kinder begeistern sich für die Mundharmonika

Zum dritten Mal hat sich das Deutsche Harmonikamuseum am Trossinger Ferienprogramm beteiligt. Musik und Kreativität wurden den Kindern geboten.

Im Corona-Sommer wollten so viel Kinder und Jugendliche wie noch nie die Welt der Harmonikainstrumente kennen lernen. Um den Verordnungen rund um die Pandemiesituation gerecht zu werden, wurden die 20 Teilnehmer auf zwei Vormittage verteilt und ein Hygienekonzept erstellt, das die bestehenden Hygienevorschriften umsetzte.

Die Musikinteressierten kamen an den beiden Tagen mit Maske und Vesper ins Museum und waren auf das vierstündige, abwechslungsreiche Programm gespannt.

Nachdem sie den Leiter des Harmonikamuseums, Martin Häffner, und die Gesundheitsregeln kennengelernt hatten, begaben sich die Kinder und Jugendlichen in Kleingruppen an verschiedene Stationen, die von den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Museums Alfred Dörfler, Hermann Niklewski und Barbara Pelz vorbereitet und betreut wurden. So lernten sie verschiedene Harmonikainstrumente kennen, staunten über die vielen Exponate im Schaudepot und in der Dauerausstellung, bauten eine Mundharmonika fachmännisch zusammen, mit der sie dann die ersten Schritte in das Spielen unternahmen und das einstudierte gemeinsame Lied stolz präsentierten. Ein passender Film mit der Mundharmonika im Filmraum und ein Rätsel über das Gelernte rundeten den Vormittag ab.

Mit der eigenen Mundharmonika, einem kleinen Notenheft für das weitere Spielen zuhause und einem historischen Werbeschild im Gepäck konnten die Teilnehmer am Ende der Veranstaltung den abholenden Eltern viel erzählen.