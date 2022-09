Kinder bauen Mundharmonikas im Harmonika-Museum

Im Rahmen des Kinderferienprogramms bot das Deutsche Harmonika-Museum zum fünften Mal einen kreativen und musischen Vormittag für zehn interessierte Kinder an. Das ehrenamtliche Team mit Alfred Dörfler, Herman Niklewski und Barbara Pelz weckten an verschiedenen Stationen das Interesse für die Mundharmonika, Handzuginstrumente und die Geschichte dieser Instrumentenfamilien, wie eine Sprecherin des Museums mitteilt.

Ihr neues Expertenwissen durften die Musikbegeisterten dann in einem Quiz testen. Mit den selbst zusammengebauten Mundharmonikas wurde auch musiziert, sodass am Ende der Veranstaltung dem Museumsleiter Martin Häffner und den abholenden Eltern und Geschwistern sogar ein Minikonzert gegeben wurde. Als kleines Dankeschön lud Martin Häffner die sechs Jungen und vier Mädchen mit ihren Familien am Sonntag, 11. September, zum Tag des offenen Denkmals um 11 Uhr in den Innenhof des Kesselhauses im Hohner-Areal ein, so die Sprecherin. Dort dürfen sie an der Eröffnung mit dem zum Klingenbringen der Hohner Fabriksirene aktiv teilnehmen.