„Keiner spricht dem anderen den wahren Glauben ab“

Zum 23. Mal veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) am Sonntag, 21. Juli, den ökumenischen Rathausplatz-Gottesdienst. Redakteurin Sabine Felker hat sich mit dem evangelischen Pfarrer Torsten Kramer und dem katholischen Pfarrer Thomas Schmollinger unterhalten.

Der ACK-Gottesdienst ist mittlerweile eine Erfolgsgeschichte. Wenn das Wetter gut ist, sind die Reihen vor dem Rathaus meist komplett gefüllt. Ist es tatsächlich so leicht, die Ökumene zu leben oder gibt es auch mal Reibungspunkte?

Kramer: Die Ökumene in unserer Stadt ist stark. Neben der ACK treffen wir uns auch als Hauptamtliche und tauschen uns aus. Leider sind nicht alle Trossinger Gemeinden der ACK angeschlossen. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren auch weitere Gemeinschaften integrieren können. Es gibt aber auch in der ACK Vorbehalte, inwieweit Gemeinden, die in ihrer Heimatsprache Gottesdienste feiern, in der ACK mitwirken können, weil es eine Sprachbarriere gibt. Und es gibt Christengemeinden, für die ist das Wort „Ökumene“ immer noch negativ besetzt.

Wie groß ist der organisatorische Aufwand? Wer entscheidet, welcher Pfarrer in welchem Jahr die Predigt übernimmt?

Kramer: In der ACK wird innerhalb der Mitgliedsgemeinden festgelegt, wer die Predigt im Rathausplatzgottesdienst oder in der Auferstehungsfeier übernimmt. Dieser lädt dann Vertreter aller Gemeinden zur Vorbereitungssitzung in seine Gemeinde ein. Der Aufwand ist überschaubar.

Ist es schwieriger, einen ökumenischen Gottesdienst vorzubereiten, als einen katholischen?

Schmollinger: Schwieriger würde ich nicht sagen, aber bunter und vielfältiger, bei der Liedauswahl und der Themenfindung angefangen. Die Vorbereitung des Rathausplatzgottesdienstes war sehr unkompliziert, weil alle an einem Strang ziehen.

Trossingen hat außergewöhnlich viele Freikirchen. Versuchen Sie, auch diese Kirchen in die ACK zu integrieren oder warten Sie, bis diese den Kontakt suchen?

Kramer: Die ACK wirbt nicht aktiv um weitere Mitglieder. Das ist auch schwierig, weil bei Aufnahme einer neuen Gemeinde alle Mitgliedsgemeinden zustimmen müssen und die Satzung der ACK eingehalten werden muss. Es wurde bereits eine Gemeinde abgelehnt, die gerne Mitglied werden wollte.

Bereits vor Jahren hatte Bürgermeister Maier die Idee, die Integration eben über diese Kirchen voranzutreiben. Glauben Sie, das kann gelingen?

Schmollinger: Wenn sich alle an der Ökumene beteiligen und offen sind aufeinander zuzugehen, dann sehe ich gute Möglichkeiten, wer sich aber verschließt und abgrenzt, der setzt Grenzen und Mauern, anstatt neue Pflanzen zu säen und zum Blühen zu bringen!

Muss man sich bei ökumenischen Projekten auf den kleinsten gemeinsamen Nenner beschränken, um Konflikte zu vermeiden, oder ist die Verbundenheit mittlerweile so groß, dass Unterschiede nicht mehr so schwer wiegen wie vielleicht noch vor 60 Jahren?

Kramer: Es gibt in der ACK Trossingen keine ökumenischen Konflikte. Wir akzeptieren uns als Christen untereinander und freuen uns an der Vielfalt der Glaubensäußerungen. Es hat sich in den letzten 60 Jahren sehr viel positiv verändert. Konfessionsverschiedene Ehen oder ökumenische Gottesdienste der Kirchen untereinander stellen kein Problem mehr da. Keiner spricht dem anderen den wahren Glauben ab, im Gegenteil, wir können miteinander beten oder beim anderen im Gottesdienst die Predigt halten. Das ist wunderbar.

Wenn es nicht regnet, findet der Gottesdienst auf dem Rathausvorplatz statt. Wie fühlt sich das als Pfarrer an, unter freiem Himmel zu predigen?

Schmollinger: „Outdoor Gottesdienste", also Gottesdienste im Freien sind in der Regel, wenn die Akustik für die Zuhörenden nicht zum Problem wird, ungemein schöner und das Wetter spiegelt die Verbindung zwischen Himmel und Erde wieder. Jesu so genannte Bergpredigt hat ja auch mehr Spuren hinterlassen, als seine Predigten in der Synagoge.

Welches Thema wird Ihre Predigt am Sonntag haben?

Schmollinger: Zum einen wird interessant sein, was „Typisch Ökumenisch" für die ACK-Mitglieder ist. Zentral das Bibelwort: „Damit sie eins sind! aus Joh 17,21“ Das Wort Jesu, dem von Anfang an daran lag, dass Christen ihre Gemeinsamkeiten aufzeigen, eine Haltung mitbringen und pflegen, die Gemeinsames ermöglicht, z.B. miteinander das Glaubensbekenntnis und das Vater unser beten können und als Christen Spuren Jesu in Kirche, Politik und Gesellschaft zu hinterlassen.