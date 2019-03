Keine verrottbaren Plastiktütenfür den Biomüll

In den vergangenen Tagen hat das Landratsamt die Gebührenbescheide für die Müllentsorgung verschickt. Über den Hinweis, dass verrottbare Plastikmülltüten nicht in die Bio-Tonne dürfen, hat sich unsere Redakteurin Sabine Felker mit Nadja Seibert (Foto: Landratsamt) vom Landratsamt unterhalten.

Warum dürfen die Bio-Plastikmüllbeutel, die extra für die Biotonne beworben werden, nicht dafür genutzt werden?

Grundsätzlich ist es so, dass im Biomüll keine Plastiktüten landen sollten, weder die herkömmlichen Plastiktüten, noch die aus sogenanntem Biokunststoff. Auch die Tüten aus Biokunststoff werden in der Verarbeitung verfahrenstechnisch wie normale Kunststofftüten behandelt. In der Vergärungsanlage in Deißlingen sind die Durchsatzzeiten viel zu gering, als das sich die Biokunststofftüten in dieser Zeit zersetzen würden.

Und wenn die Anlage längere Durchsatzseiten hätte?

Ein einfaches „länger laufen lassen“ der Anlage ist aus verfahrenstechnischen Gründen nicht möglich. Im Gegensatz zu einer auf eher langfristige Kompostierung angelegten klassischen Rottenkompostierung ist eine Vergärungsanlage auf relativ kurze Durchsatzzeiten ausgelegt und so auch anlagentechnisch darauf optimiert.

Die praktische Plastikvariante ist also keine Möglichkeit ...

Die Empfehlung unseres Abfallwirtschaftsamtes ist es, Sammelbeutel aus naßfestem Papier oder Zeitungspapier für die Verpackung des Biomülls zu verwenden.

Der Landkreis ist seit kurzem auch an einer überregionalen Kampagne #wirfuerbio beteiligt, die genau diese Thematik aufgreift. Mit den Müllgebührenbescheiden wurde auch ein Faltblatt zum Thema verteilt.