Keine Ringzüge am Donnerstagabend

Am Donnerstag fahren ab 18.15 Uhr keine Ringzüge zwischen Trossingen Bahnhof und Trossingen Stadt. Wie die HzL Hohenzollerische Landesbahn AG und der Verkehrsverbund TUTicket informieren, ist wegen Baumaßnahmen die Strecke für den gesamten Zugverkehr gesperrt.

Um die Bus-Anschlüsse in Trossingen Stadt zu gewährleisten, wurden die Abfahrtszeiten der Linie 21/22 und 51 geringfügig angepasst. Die Ersatzfahrpläne hängen an den Zughaltestellen des Ringzuges aus sowie an den Haltestellen der Ersatzbusse. Fahrgäste werden gebeten, sich vorab die Fahrkarten an den Automaten und den Verkaufsstellen der Bahnhöfe zu besorgen. Es werden keine Fahrkarten in den Bussen verkauft. Fahrräder können nicht mitgenommen werden.