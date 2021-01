Keine Antworten für Trossinger Amazon-Gegner in der Bürgerfrageviertelstunde

Die Fragen der Anwohner zur Amazon-Ansiedlung:

1. War dem Gemeinderat klar, dass die Ansiedlung von Amazon in einer Entfernung von rund 250 Metern Luftlinie von einer Bebauung mit knapp 100 Wohnhäusern und rund 400 bis 500 Bewohnern erfolgt? Diesen Mitbürgern wird durch einen 24-stündigen Betrieb an sechs, zuletzt genannt sieben Tagen, durch Lärm, Abgase und Lichtverschmutzung insbesondere ihre Nachtruhe eklatant verletzt. Vergleichbare Verteilzentren liegen in der Regel an keinem Wohngebiet, sondern in reinen Industriegebieten oder in direkter Autobahnnähe.

2. Weder im FNP, noch im rechtskräftigen Bebauungsplan ist die veräußerte Fläche als Gewerbegebiet ausgewiesen, sondern es handelt sich um eine Wald- und Aufforstungsfläche, die im Zuge der Westtangente angeordnet wurde. Lediglich eine kleinere Fläche, ausschließlich für die Fa. Efka als Erweiterung und nur für diese erschließbar mit rund 1000 Quadratmetern ist als Gewerbegebiet ausgewiesen. Wie konnte die Stadt aufgrund dieses Rechtsstandes den Grundstücksverkauf vornehmen?

3. Hat die Stadt eine Rückübertragung vertraglich vorgesehen und der Käufer ein Rücktrittsrecht, jeweils ohne Vertragsstrafen im Falle der Nichtgenehmigung?

4. Welche Vorteile sieht der Gemeinderat durch ein vorhabenbezogenes Bebauungsplanverfahren gegenüber einem normalen Verfahren?

5. Nachdem nur zwei nichtöffentliche Sitzungen stattgefunden haben, ist wohl die wirtschaftliche Seite hinsichtlich geringer Gewerbesteuer und fast keinem 15-prozentigem Einkommensteueranteil der überwiegend im Niedriglohnsektor und dann der nur in Trossingen wohnhaft Beschäftigten, die wohl sehr gering ausfallen dürften, beachtet worden. Der Einkommensteueranteil wird sich hier wohl zwischen 0 und 300 Euro pro Mitarbeiter/Jahr belaufen. Verdoppelung in Spitzenzeiten der Arbeitnehmer um 200, was machen die nach sechs bis acht Wochen?

6. War dem Gemeinderat klar, dass die künftigen Infrastrukturkosten nicht durch die in Ziffer 5 genannten Steuern gedeckt werden können und so sukzessive aus dem Verkaufserlös gedeckt werden müssen?

7. Dient ein an exponierter Lage im Eingangsbereich entstehender Klotz dem Entree von Trossingen als Musikstadt?

Die Fragen der BI Schura zur Amazon-Ansiedlung:

1. Die Entscheidung, Amazon in einer nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats ein Gebiet von fünf Hektar zu veräußern, zeugt von wenig Bereitschaft, die Bürgerschaft frühzeitig in Entscheidungsprozesse miteinzubeziehen. Wie ernst ist es der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat damit – zumal uns gerade dies bei einer BI-Veranstaltung von der gewählten Bürgermeisterin im Wahlkampf für die Zukunft zugesagt wurde?

2. Hat die Stadtverwaltung und der Trossinger Gemeinderat bei der Entscheidung zur Gewerbeansiedlung im Gebiet Greut soziale und ökologische Gesichtspunkte berücksichtigt?

3. Wurden vor der Entscheidung eine Klimabilanz und eine Kostennutzung erstellt?

4. Wir wissen nicht, ob der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat bei der Entscheidung bewusst war, dass Amazon sich gewerkschaftsfeindlich verhält, die Bildung von Betriebsräten erschwert, und dort, wo es einen Betriebsrat gibt, diesem oft nicht ermöglicht wird Betriebsvereinbarungen abzuschließen. Dies sind nur wenige soziale Mängel in diesem Unternehmen. Den Katalog könnte ich hier fortsetzen. Spielten solche Gedanken bei der Entscheidung eine Rolle oder werden diese einfach ignoriert?

5. Hat sich die Stadtverwaltung und der Gemeinderat bei anderen Städten mit entsprechender Amazon-Ansiedlung über Vor- und Nachteile informiert?

6. Hat sich die Verwaltung im Rahmen einer Regionalplanung mit den Stadt- bzw. Ortsverwaltungen und Bürgermeistern in der Umgebung, beispielsweise im Regionalverband, besprochen?

7. Woher kommt die Behauptung, dass Aldingen zugegriffen hätte, wenn Trossingen Amazon das Gebiet nicht veräußert hätte?

8. In der Stellungnahme der Gemeinderatsfraktionen wird Bezug auf die Eignung der Fläche für die Landwirtschaft genommen. Wie kommen Sie zu der Feststellung, dass das betroffene Gebiet „für die Landwirtschaft teilweise ungeeignet“ ist? Ich als Landwirt muss einmal mehr mit großem Bedauern feststellen, dass auf Trossinger Markung uns Landwirten wieder 5,2 Hektar landwirtschaftliche Fläche entzogen werden.