Katholische Jugend Trossingen organisiert Pfingstrallyes

Der Leiterring der katholischen Jugend Trossingen hat sich für die Pfingstferien ein Programm für Klein und Groß überlegt: die Pfingstrallyes. Die beiden Rallyes mit laut Pressemitteilung „verschiedenen kreativen und kniffligen Stationen“ können im Zeitraum vom 21. Mai bis zum 6. Juni ohne Voranmeldung absolviert werden. Sie sind kostenfrei. „Alles, was die TeilnehmerInnen dafür brauchen, sind etwas Proviant, eine Kamera, Blätter, Stifte und Spaß am Lösen der Stationsaufgaben.“

Bei der ersten Rallye handele es sich um eine Wanderrallye, die sich besonders für Kinder in Begleitung ihrer Eltern eignet, „die in den Pfingstferien einen schönen Nachmittag in der Natur verbringen wollen. Kinder unter 14 Jahren sollten in Begleitung eines Erwachsenen laufen“. Startpunkt der Wanderrallye ist der Grillplatz am Hagenbach auf dem Nordfeld (Stadtwäldchen). Der etwa fünf Kilometer lange Rundweg führe im Wald über Stock und Stein.

Die zweite Rallye ist eine Fahrrad-Rallye und richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 14 Jahren oder Kinder bis 14 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen. Starten können Interessierte zur Fahrrad-Rallye an drei verschiedenen Punkten: am katholischen Gemeindehaus in Trossingen, an der katholischen Kirche St. Georg in Gunningen sowie am katholischen Pfarrhaus Durchhausen.

Auf dem etwa 20 Kilometer langen Rundweg durch die Orte Trossingen, Gunningen und Durchhausen warten verschiedene Stationen auf die TeilnehmerInnen, so die Pressemitteilung.. Beide Rallyestrecken würden mit Schildern und Wegweisern ausgestattet. Dabei warte an jedem Startpunkt ein ausführliches Schild, „welches noch einmal genau erklärt, wie die Wegweiser und Stationskarten aussehen, denen gefolgt werden soll“. Auf den angebrachten Stationsschildern und Wegweisern befinden sich Buchstaben, die am Ende zu einem Lösungswort zusammengesetzt werden können. Dieses Lösungswort kann zusammen mit Beweisbildern von den Stationen an leiterring.trossingen@gmail.com gesendet werden. Es werden unter allen Teilnehmern, die die Teilnahmebedingungen erfüllen, Eiscafégutscheine im Wert von 15 Euro verlost. „Selbstverständlich können die Rallyes auch absolviert werden, ohne, dass am Gewinnspiel teilgenommen wird.“

„Wir bitten alle Teilnehmer, sich an die gültigen Corona-Beschränkungen zu halten“, sagt Julia Gabel vom Leiterteam.

Schon seit Jahren stellt das Leiterteam im Sommer ein zehntägiges Sommerferienlager für Kinder zwischen acht und 16 Jahren auf die Beine. Durch die Pandemiesituation und die anhaltende Unsicherheit sei noch unklar, ob das Sommerlager in diesem Jahr stattfinden kann. „Spätestens im Juli werden wir eine finale Entscheidung treffen.“