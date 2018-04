Katharina Munz hat ihren 100. Geburtstag gefeiert

Ihren 100. Geburtstag hat die Trossingerin Katharina Munz am vergangenen Donnerstag gefeiert. Aus terminlichen Gründen konnte Bürgermeister Clemens Maier erst am Dienstag kommen, um zu gratulieren. Die Seniorin freute sich sehr über den mitgebrachten Blumenstrauß und die von Herzen kommenden Glückwünsche.

Katharina Munz, die am liebsten Käthe genannt werden möchte, lebt seit November 2015 im Dr.-Karl-Hohner-Heim. Zuvor war ein großes Haus, das sie und ihr Ehemann, gemeinsam mit dem Sohn Fritz und dessen Frau bewohnten, ihr Zuhause. Weitere zwei Söhne leben in Bräunlingen und in Mannheim. Katharina Munz kann auf drei Enkel und sechs Urenkel blicken. Die hoch betagte Dame ist bei recht ordentlicher Gesundheit. „Sie braucht kaum Tabletten, und der Rollstuhl, in dem sie sitzt, ist mehr eine Vorsichtsmaßnahme“, erklärte ihr Sohn Fritz, der sich täglich um seine Mutter kümmert. Nach einer Hüft-Operation vor zehn Jahren wurde „Käthe“ etwas unsicher in Gehen. Zunächst gab der Rollator eine gewisse Sicherheit, seit zwei Jahren nun sitzt sie im Rollstuhl.

Die wache Seniorin hat sich ihren Humor bewahrt und immer wieder zu einem Spaß aufgelegt. Anlässlich des Besuches von Clemens Maier begab sie sich in Begleitung ihres Sohnes Fritz in den Garten der Senioreneinrichtung. „Jetzt sitzen wir hier draußen, das ist richtig schön“, freute sich Käthe Munz über das schöne Wetter. Angeregt erzählte sie von ihren Erinnerungen an ihre Schulzeit. „Der Lehrer Koch, das war der netteste Lehrer, den wir hatten“, erklärte die hundertjährige Seniorin.