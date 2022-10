Kartoffelsuppen-Aktion im Kesselhaus

Der Trossinger Tafelladen bietet am Freitag, 14. Oktober, von 17 bis 19.30 Uhr eine herzhafte Kartoffelsuppe an. Abhängig vom Wetter entweder im Kesselhaus oder vor dem Kesselhaus. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von der Stadtmusik Trossingen. Die Zutaten für die Kartoffelsuppe werden gespendet von der Werbegemeinschaft Trossingenactiv, teilen die Organisatoren mit. Für die Zubereitung der Suppe ist die THW Ortsgruppe Trossingen zuständig.

Der Erlös dieser Aktion kommt zu 100 Prozent dem Trossinger Tafelladen zugute, der zur Zeit durch eine steigende Zahl von bedürftigen Kunden und eine nachlassende Zahl an Lebensmittelspenden stark gefordert ist. Für die ehrenamtlichen Helfer des Tafelladens wird ihre Tätigkeit immer anstrengender.

Trossingenactiv stellt laut Mitteilung auch einen Bollerwagen bereit, gefüllt mit frischem Obst und Gemüse. Während der Aktion dient der Bollerwagen als Dekoration, aber danach landen Obst und Gemüse in den Verkaufsregalen des Tafellladens.

Um einen Anreiz für den Besuch des Kesselhauses zu schaffen, werden bei den Trossingenactiv-Mitgliedern Karten im Postkartenformat ausgelegt, die über diese Veranstaltung informieren und gleichzeitig Teilnahmekarten sind, die während der Kartoffelsuppen-Aktion in die bereit gestellte Los-Box der Werbegemeinschaft Trossingenactiv eingeworfen werden können. Unter den eingeworfenen Karten verlost die Werbegemeinschaft Trossingenactiv in KW 40 Einkaufsgutscheine – insgesamt 20 Stück à 25 Euro. Die Gewinner werden per Post benachrichtigt und erhalten ihren Einkaufsgutschein zugeschickt.