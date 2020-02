„Karneval der Tiere“ in der Musikschule Trossingen

Musikschule und Tanzschule Trossingen haben von Freitag, 21., bis Sonntag, 29. Februar, Fasnetsferien, so eine Pressemitteilung. Am Sonntag, 8. März, steht um 14 Uhr im Konzertsaal der „Karneval der Tiere“, Leitung Rahel Klein, auf dem Programm.

Die Musikschule Trossingen biete nahezu alle Instrumentalfächer wie auch Gesang an. Die Musikpädagogen verfügten „über alle nötigen künstlerischen und methodischen Abschlüsse, die sie als Lehrkräfte qualifizieren“. Regelmäßige Eltern- und Schülerumfragen sicherten die Unterrichtsqualität und gäben den Nutzern „die Möglichkeit, aktiv die Entwicklung der Musikschule mitzugestalten“. Die Arbeit mit dem Qualitätsmanagementprogramm QsM eröffne neue Möglichkeiten, die Musikschule weiterzuentwickeln.

Insbesondere für Erwachsene jeden Alters seien „maßgeschneiderte und flexible Angebote entwickelt“ worden. Das musikalische Unterrichtsangebot orientiere sich am Strukturplan und Rahmenlehrplänen. Der Strukturplan gliedere sich in folgende Stufen und Bereiche, die sich weniger über das Alter als über den Leistungsstand unterscheiden würden: Elementarunterricht, Grundstufe, Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe, Ensemble- und Orchesterfächer, Studienvorbereitende Ausbildung, Berufsbegleitende Fortbildung, Ergänzungsfächer, Angebote für Erwachsene.

Seit Wochen üben die HipHop Elite-Kids für die Süddeutsche Meisterschaft im Streetdance im CongressCentrum in Pforzheim am Samstag, 29. Februar. Durch die Teilnahme an diesem Wettbewerb können sie sich laut Mitteilung für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. Zugelassen seien Solo, Duo, Team, Quad und Supercrew. Carina Clay trainiert die Gruppe. Mittlerweile wird sie von der zweiten HipHop-Fachkraft Ariane Bartholme in den Meisterschaftsvorbereitungen unterstützt, die ab März die Elite-Kids übernehmen wird. Der 1. bis 3. Platz jeder Alters- und Leistungsklasse bei den Teams/Quads erhält einen Pokal und eine Urkunde. Beim Solo ist es dementsprechend eine Trophäe und eine Urkunde, beim Duo eine Medaille und Urkunde. Alle Teilnehmer einer regionalen Qualifikation sind für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.