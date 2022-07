Karl-Hans-Efinger-Stiftung unterstützt Tafelladen

Die Karl-Hans-Efinger-Stiftung hat 1000 Euro an die Tafel in Trossingen gespendet. Damit sollen dringend benötigte Lebensmittel wie Öl und Weizenmehl eingekauft werden können. Die Leiterin des Tafelladens, Frau Manuela Schwarzwälder, betonte laut Mitteilung während der Übergabe der Spenden durch Vertreter der Stiftung, wie wertvoll und wichtig gerade jetzt solche Lebensmittelspenden sind. Im Tafelladen sorgen insgesamt vier hauptamtliche MitarbeiterInnen in Teilzeit und 30 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen dafür, dass der Abverkauf reibungslos funktioniert. Weitere ehrenamtliche MitarbeiterInnen für den Verkauf, und insbesondere für die Buchhaltung, werden dringend gesucht.