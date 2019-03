Karl-Hans Efinger erhält Bürgermedaille

Anlässlich seines 75. Geburtstags und des 20-jährigen Bestehens der Karl-Hans-Efinger-Stiftung ist der Begründer des Schwabenparks, Karl-Hans Efinger, am Mittwoch mit der Bürgermedaille der Stadt Trossingen ausgezeichnet worden.

„Eine Riesenüberraschung“, so der Geehrte, denn die Ehrung hatte der Gemeinderat am 18. Januar einstimmig in geheimer Sitzung beschlossen. Mit der Bürgermedaille werden Persönlichkeiten bedacht, die „sich auf besondere Weise um die Stadt verdient gemacht haben“. Damit, so erster Bürgermeister-Stellvertreter Wolfgang Schoch, der die Medaille bei der Feier des Stiftungsgeburtstags überbrachte, werde Efinger nicht nur als „mutiger, entschlossener und weitsichtiger Unternehmer“ geehrt, sonder besonders auch für sein soziales Engagement durch die Stiftung. (Ausführlicher Bericht folgt.)