Kaninchenzüchter wünschen sich mehr junge Mitglieder

Der Tierbestand ist gut und auch mit der Mitgliederzahl sind die Trossinger Kaninchenzüchter zufrieden. Allerdings würden sie gern mehr Jugendliche für das Hobby gewinnen, wie bei der Hauptversammlung am Samstag deutlich wurde.

„Wir haben 57 Mitglieder im Hauptverein, 16 in der Frauengruppe, aber nur drei in der Jugendgruppe“, stellte die Vorsitzende Susanne Engler fest. Gerade die Jugend würden die Kaninchenzüchter gerne erreichen. „Beim letzten Stadtfest standen viele Kinder mit ihren Eltern an unserem Stand und waren interessiert“, erinnerte sich ein Mitglied. Aber wenn Kinder und Jugendliche Kaninchen züchten möchten, müssten die Eltern dahinterstehen, so Engler: „Sonst wird das nichts.“

Die Vorsitzende unternimmt übers Jahr hin einige Ausflüge mit den Jugendlichen, die sie begeistern kann. „Wir sind zum Beispiel zum Feldberg in einen Kletterpark gefahren“.

Zumindest in der Zucht gibt es aber keine Nachwuchsprobleme: Im vergangenen Jahr haben die Mitglieder Jungtiere in 32 Würfen gezüchtet. Viele waren auch bei der Lokalschau erfolgreich, wo sie mit ihren Tieren viele Punkte und Preise erhielten. „Zur Punktevergabe wird es einen neuen Standard geben“, kündigte die Vorsitzende an. „Und es wird eine Züchterschulung zum Thema Fütterung im April geben.“

Am 24. März findet außerdem die Kreisverband-Jahreshauptversammlung in Denkingen statt. Die nächste Lokalschau ist am 3. und 4. November. „Gut Zucht!“ wünschten sich die Mitglieder für das Vereinsjahr.

Susanne Engler bedankte sich bei allen Helfern „auf der Zuchtanlage, die diese sauberhalten, Heu und Stroh abladen und den Rasen mähen“.

Im Anschluss wurde Hans-Peter Düpre für seine 50-jährige Mitgliedschaft bei den Kaninchenzüchtern eine Urkunde überreicht.