Kanichenzüchter erhöhen Beiträge

Die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ist bei der Hauptversammlung der Trossinger Kaninchenzüchter als letzter Punkt der Tagesordnung behandelt worden, obwohl der für Mitglieder und Verein die merkbarste Veränderung mit sich bringt. „Bei mir ist ein Antrag eingegangen, über den wir im Ausschuss schon gesprochen haben, und den ich euch nun vorstellen möchte“, begann Susanne Engler, die Vorsitzende des Vereins. Der Antrag schlage vor, den Jahresmitgliedsbeitrag von zehn auf 15 Euro zu erhöhen. Zur Begründung erfuhren die Mitglieder, dass die Abgaben an den Landes- und den Kreisverband pro Mitglied 4,50 Euro betragen.

Weiterhin sei es so, dass die Kaninchenzüchter Z169 Trossingen zwischenzeitlich viele Ehrenmitglieder hätten, die beitragsfrei seien. Dem Verein gehören 57 Mitglieder und ein Jugendlicher an, die Frauengruppe zählt weitere 14 Mitglieder. Aus den daraus generierten Beiträgen bleiben dem Verein nach Abzug der Verbandsbeiträge lediglich 100 Euro übrig. „Wir müssen dem entgegensteuern und schlagen deshalb die Erhöhung vor. Was sagt ihr dazu?“, fragte Susanne Engler in die Runde.

Ein Mitglied schlug vor, den Beitrag gleich auf 20 Euro zu erhöhen; eine Idee, die allerdings kein Gehör fand. Da der aktuelle Beitrag in Höhe von zehn Euro schon seit vielen Jahren besteht, war die Aufstockung auf 15 Euro bereits ab diesem Jahr kein Problem und wurde von der Vollversammlung direkt beschlossen.

Die Berichte zeichneten ein Bild erfolgreicher Vereinsarbeit: In der Zuchtanlage gibt es zwei neue „Häusle-Besitzer“, elf aktive Züchter haben im abgelaufenen Jahr 147 Tiere zum Tätowiermeister Heinrich Steiger gebracht. Sie stammten aus 34 Würfen, von denen 66 männliche und 81 weibliche Tiere waren. Aus dem Kassenbericht von Renate Klukas, den Helmut Klukas verlas, ging hervor, dass die Finanzen die Reparatur des vereinseigenen Traktors zu verkraften hatten. Für die Mithilfe beim Renovieren des Vereinshauses, beim Rasen mähen und beim Hecken schneiden bedankte sich Susanne Engler bei ihren Mitgliedern.

„Ich hoffe, dass wir uns in diesem Jahr wieder über schönen Hasen-Nachwuchs freuen können. Doch das haben in erster Linie die Hasen-Damen in der Hand“, sagte Engler beim Ausblick auf das laufende Jahr und die kommenden Ausstellungen. Pedro Gomes, der zum Ehrenmitglied hätte erklärt werden sollen, konnte nicht anwesend sein, und so muss diese Ehrung nachgeholt werden. Er ist seit 1985 Mitglied der Trossinger Kaninchenzüchter, war Tätowiermeister, Jugendleiter und Häuslebesitzer.