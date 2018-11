115 Vögel, zahlreiche Gäste und beachtlicher Erfolg für Jungzüchter Jonas Distel: Die Trossinger Geflügelzüchter haben am Wochenende ihre große Schau veranstaltet.

Das Ausstellungswochenende bringt für die Geflügelzüchter viel Arbeit mit sich. Bereits am Freitagnachmittag müssen die Käfige aus dem Lager in der Friedensschule in die Rosenschul-Turnhalle transportiert werden. Bis 18.30 Uhr müssen alle Hühner, Tauben und Gänse in die Käfige eingesetzt sein, denn um 19 Uhr beginnt der Preisrichter mit seiner Bewertung.

Stand, Körperbau, Kamm und Befiederung, das sind die Kriterien, die der Richter bepunktet. In diesem Jahr kam Gerhard Stehle aus Gärtringen, der Obmann der Preisrichter, nach Trossingen. Die Bewertungslisten übergab er an Thomas Liedtke, den Kassierer der Geflügelzüchter. Dessen Aufgabe war es, die Punktzahlen zusammen zu rechnen.

115 Tiere wurden in diesem Jahr ausgestellt. Acht verschiedene Hühnerrassen, Große und Zwerghühner, sechs Traubenrassen und drei Kanadagänse, die in einer Voliere gezeigt wurden, bewertete Gerhard Stehle. „Wir freuen uns ganz besonders, dass wir wieder einen Jungzüchter in unseren Reihen haben“, berichtete Lieselotte Hoffrichter, die Vorsitzende des Vereins. Am Samstag wurden, im Rahmen eines geselligen Abends, die Pokale an die erfolgreichen Züchter verliehen. Tagsüber und am Sonntag hatten die Geflügelzüchter alle Hände voll zu tun, die Gäste zu bewirten.

Fokus auf ,Zwerg-Lachse’

Jungzüchter Jonas Distel kam, um nach seinen Hühnern zu sehen, sie mit Wasser und Futter zu versorgen. Der gerade einmal siebenjährige Junge äußerte bereits vor zwei Jahren den Wunsch, Hühner zu besitzen. „Die Küken und deren Aufzucht gefallen mir besonders gut“, erklärte er. Vater Marco Distel, der früher Tauben züchtete, gefiel die Idee und so unterstützt er seinen Sohn. Derzeit züchten Distels Hühner der Rasse „Deutsches Reichshuhn“ und „Deutsche Lachs-Zwerghühner“. „Doch wir werden und auf die Rasse der ,Zwerg-Lachse’ beschränken“, erklärte Marco Distel. Diese Hühner seien sehr ruhig und zahm und somit für Kinder leichter zu halten. Marco Distel reizt an dieser Rasse, die Herausforderung, die Merkmale entsprechend dem Zuchtstandard zu erreichen. Deutsche Zwerg-Lachshühner haben nicht vier, sondern fünf Zehen, einen sehr kleinen Kamm und einen Bart. „Und mir gefallen sie einfach besser, ich finde sie sehr schön“, fügte Bianca Distel lachend hinzu.

Hühner: 1. Arthur Keller mit der Rasse Shamo 380 Punkte, 2. Viktor Harsch mit Wyandotten gestreift 379 Punkte.

Zwerghühner: 1. Lieselotte Hoffrichter mit Zwerg New Hampshire goldbraun 397 Punkte, 2. Eduard Pastian mit Zwerg Amrocks gestreift 378 Punkte

Tauben: 1. Gabi Bohland mit Deutsch Modeneser Schietti schwarz-gescheckt 381 Punkte, 2. Karl Bohland mit Deutsch Modeneser Schietti schwarz 378 Punkte, 2. Benjamin Schestopalow mit Usbekische Tümmler gubbagan 378 Punkte

Zuchtpreis der Jugend: Jonas Distel mit Deutsch Lachshuhn, lachsfarbig 382 Punkte.

Den Pokal für den schönsten Hahn der Schau erhielt Lieselotte Hoffrichter, die schönste Taube hatte Gabi Bohland, auch sie erhielt einen Pokal dafür. Der Ehrenpreis des Landesverbandes ging an Jonas Distel für seine Zwerg-Lachshühner und an Norbert Neumann für seine Starmönch schwarz, eine Taubenrasse.